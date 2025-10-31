英國王撤銷胞弟安德魯王子頭銜 下令搬出皇家莊園

英國國王查爾斯3世（右）已撤銷胞弟安德魯（左）的王子頭銜，並令他搬離位於溫莎城堡附近的皇家豪宅。（法新社檔案照）

在龐大的輿論與政治壓力下，英國王室30日宣布，國王查爾斯3世已撤銷胞弟安德魯（Andrew）的王子頭銜，並令他搬離位於溫莎城堡（Windsor Castle）附近的皇家豪宅，以懲處他與已故美國性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係引發醜聞，有損王室形象。

路透報導，現年65歲的安德魯是已故英國女王伊莉莎白2世的次子，多年來因為與艾普斯坦的關係且行為多所爭議，飽受輿論抨擊。本月稍早，他已被迫停止使用「約克公爵」（Duke of York）封號。

查爾斯如今進一步採取行動，正式撤銷安德魯的所有頭銜，使其名號僅剩「安德魯‧蒙巴頓‧溫莎」（Andrew Mountbatten Windsor）。

白金漢宮聲明指出，安德魯已正式接獲通知，必須交還皇家莊園（Royal Lodge）租約，搬到英格蘭東部的私人住所。皇家莊園是位於倫敦西郊歷史悠久的王室宮殿，是溫莎城堡周邊莊園內的大型房產。

王室聲明強調，儘管安德魯否認針對他的指控，但這些究責措施仍被視為必要，「國王與王后願明確表示，他們的心意與最深切的同情，一直並將繼續與所有形式受虐事件的受害者與倖存者同在。」

王宮消息人士透露，這項決定由查爾斯作出，且獲得包括王位繼承人威廉王子在內的王室成員支持。

近幾週來，英國媒體開始聚焦於安德魯的財務狀況。「泰晤士報」指出，他在這棟30個房間的豪宅裡住了20年，期間並未支付租金，但在搬入時自費約750萬英鎊（約3億台幣）進行整修。

英國國會1個委員會29日質疑，安德魯是否應該繼續住在皇家莊園。這是國會對王室成員罕見的政治介入。

安德魯是王位第8順位繼承人，曾在1980年代初與阿根廷的福克蘭戰爭期間服役。但他在2011年被迫辭去英國貿易特使職務，2019年全面退出王室職務，2022年因遭控性行為不當而被剝奪軍方職位與王室贊助，但他始終否認相關指控。

去年1項法院裁決也揭露，英國政府認為，安德魯的1名親密商業夥伴是中國間諜。當時，安德魯說他已與該名商人斷絕所有聯繫。

