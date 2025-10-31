為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美財長：中國未來3年購7500萬噸黃豆　回復正常量

    2025/10/31 03:54 中央社

    美國總統川普與中國國家主席習近平30日會談，中方表示願恢復採購美國黃豆。美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，中國承諾未來3年每年對美黃豆採購量恢復至正常水準。

    貝森特在福斯財經新聞網（FBN）表示，中國同意今年（從現在起到明年1月）向美國購買1200萬噸黃豆，並在接下來3年每年至少購買2500萬噸。

    紐約時報指出，雙方協議的最終條款尚未公布，看起來是中國的採購量將回到川普今年回鍋並發動新一輪貿易戰之前的水準。

    以金額計算，黃豆是美國對中國最大的出口商品，去年出口額達126億美元。但隨全美在秋季進入大豆收成，去年佔美國黃豆外銷52%的中國卻缺席，5月以來對美黃豆採購降至零。在川普對中國商品徵收高額關稅後，中國轉向巴西購買。

    失去中國這個主要買家，使美國農村地區憂心類似1980年代的農業危機重現，許多農場恐因此破產。川普政府原本準備提供聯邦補助金，協助農民撐過今年收成季，但相關計畫因聯邦政府關門而被擱置。

    貝森特所說中國今後3年每年將購買2500萬噸的數量，大致與中國近年來每年購買2500萬至3000萬噸的水準相符。

    Axios新聞網引述美國農業部數據指出，2019至2020年間，中國的黃豆進口量增加逾50%，突破3400萬噸，但在接下來幾年裡有所下滑，降至約2600萬噸左右，今年更是因美中貿易爭端出現「斷崖式下跌」。（編譯：陳亦偉）

