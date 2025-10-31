為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普宣布恢復核試驗 紐時：中國正重啟新疆核試場

    2025/10/31 06:16 國際新聞中心／綜合報導
    1946年至1958年，美國在馬紹爾群島的比基尼環礁進行核試驗，在此期間共引爆24枚核彈。（路透檔案照）

    1946年至1958年，美國在馬紹爾群島的比基尼環礁進行核試驗，在此期間共引爆24枚核彈。（路透檔案照）

    美國總統川普在與中國國家主席習近平會談前不久，在社群媒體發文表示將恢復核試驗，此舉可能為美中2國之間最棘手的問題之一，增添新的複雜因素。紐約時報30日引述專家說法報導，衛星影像顯示，新疆地區的羅布泊核試驗場正在重啟建設工程，中國可以在更短的時間內恢復核試驗。

    一般認為，川普可能是受到俄羅斯總統普廷的刺激。普廷近日宣稱，俄軍成功試射1枚可攜帶核彈頭的新型核動力巡弋飛彈「9M370海燕式」（9M370 Burevestnik），但未涉及引爆。

    紐時指出，美國重啟核試爆，將進一步危及「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）。美國卡內基國際和平基金會研究員潘達（Ankit Panda）指出，核不擴散機制現正面臨龐大壓力，美、俄、中甚至無法就支撐不擴散機制運轉的基本原則達成共識。

    潘達強調，如果美國真的朝恢復核試的方向邁進，「實際上等於給了中國和俄羅斯1張許可，讓它們得以重新展開全當量核試驗，而這2個國家已經多年沒這麼做了。」

    事實上，衛星影像顯示，中國可能正在籌建地下核試驗設施，或許是在釋放訊號，即若其他國家恢復核試驗，中國也可採取對等回應。

    據報導，中國於1964年進行首次核試驗，最後一次核試則是在1996年，就在多數國家通過CTBT條約之前不久。中國與美國一樣，雖已簽署該條約，但尚未批准。

    中國共進行過約45次核試驗，遠少於美俄進行的數百次，意味著中國核武器科學家在設計核彈頭時，可參考的數據可能少於其他擁核國。自1996年以來，中國與其他擁核國一直通過「亞臨界核試驗」（sub-critical tests）對核彈頭進行檢測和測試，這類試驗不會引發核爆炸。

    然而，專家近期針對新疆羅布泊地區的研究發現，此次建設包括可用於地下核試驗的新隧道，或許有助於中國研發新型核武器。

    潘達表示，若川普真的下令進行新的核試驗，美國需要約18個月時間準備內華達州可能用於試驗的場地，中俄的準備速度可能會稍快一些。

