為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    加拿大總理拚降低對美依賴　10/31在韓國會習近平

    2025/10/31 02:45 中央社

    加拿大總理辦公室今天宣布，總理卡尼（Mark Carney）將於韓國時間31日下午4時（格林威治標準時間7時）在當地與中國國家主席習近平會面。

    路透社報導，卡尼本週稍早抵達亞洲，盼在該地區深化貿易及安全關係。加拿大現正努力降低對美國的高度依賴，並尋找新的市場，而中國是僅次於美國的加拿大第2大貿易夥伴。

    卡尼曾多次強調，有必要在多年關係不佳之後，重新啟動與中國的廣泛交流。

    在卡尼的前任杜魯道（Justin Trudeau）執政期間，曾有加拿大公民遭中國政府拘留和處決。加拿大安全機關也認定中國干預過至少2次加拿大聯邦選舉。習近平更曾公開訓斥杜魯道，指控對方將兩人談話內容洩露給媒體。

    加拿大去年表示，將對中國電動車徵收100%關稅。一年過後，中國於今年8月宣布對加拿大油菜籽徵收反傾銷保證金。

    根據加拿大政府的說法，兩國高階官員本月曾商討油菜籽與電動車爭端，但並未透露立刻會有突破的跡象。

    加拿大外交部長安南德（Anita Anand）幾週前訪問北京時，中國外長王毅表示，中國願與加拿大加強溝通、排除干擾並重建互信。（編譯：楊昭彥）1141031

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播