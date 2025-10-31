為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    紐時：恢復之前現狀換關稅降　北京諳給面子贏裡子

    2025/10/31 02:30 中央社

    美國總統川普與中國國家主席習近平30日達成兩國貿易休兵。紐約時報形容北京在沒有過多讓步下換得川普降低關稅與延後一些管制措施，深諳「讓川普有面子、實則贏裡子」藝術。

    川普與習近平在南韓釜山會談約100分鐘，會後川普表示削減對中國加徵的芬太尼關稅，換取北京承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制及遏制芬太尼流竄。

    紐時一篇分析指出，當習近平結束與川普的會晤步出會場時，給外界一種流露足以讓華府退讓的強勢自信姿態。從會談後結果看，習近平也確實沒輸。

    透過運用中國在稀土市場近乎壟斷的地位與黃豆的巨大採購力，習近平從華府拿到關鍵讓步—包括降低關稅、暫停對中國船舶徵收港口費，以及美方延後原訂實施的出口管制（相關措施將禁止更多中企取得美國技術）；雙方也同意繼續延長今年稍早達成的關稅休兵。

    拜登政府時期任職白宮與國務院中國政策高級官員的葛維茲（Julian Gewirtz）說：「很明顯，中國在施展影響力方面愈發大膽，也樂於收下美國的讓步。」

    紐時根據中國官方發布的談話內容，認為習近平以近乎「上課」的語氣對川普說，貿易戰「近期經歷曲折，給雙方帶來一些啟示」「雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環」。

    紐時稱習近平所謂「經歷曲折」，應是指過去數月甚至近一年雙方在關稅、制裁與出口管制的相互報復。就在本月稍早，中國大幅升級反制手段，宣布對稀土出口實施全面新限制。基於稀土幾乎是所有現代科技不可或缺的原料，斷供恐重創美國產業。

    紐時認為，習近平的訊息似乎是：北京已證明自己有能力反擊，而華府最好銘記這點。

    南京大學國際關係教授朱鋒說：「自從川普發動貿易與關稅戰後，中國是唯一做到與美國針鋒相對、你來我往的國家。」並說中國最大的收穫或許是讓美國今後在採取新措施前會三思而行。

    然與此同時，習近平似乎也深知川普所欲：一份能在國內宣稱勝利的協議。儘管中國承諾購買黃豆並暫緩進一步限制稀土出口等不過是恢復原本現狀，就足以讓川普宣揚自己替美國農民與企業贏得成果。

    川普在登上空軍一號（Air Force One）返美前揮拳慶賀，隨後在機上表示，習近平同意採取更多行動，阻止製造芬太尼所需化學品流入美國，還承諾將購買更多美國黃豆。之後他在社媒「真實社群」（Truth Social）發文「我們的農民會很開心！為此我要感謝習主席！」

    在川習會晤後，中國商務部發表聲明稱將暫停執行10月9日宣布的稀土出口限制一年。依照這項措施，任何境外製造產品，只要含有0.1%以上的中國稀土成分，或使用中國稀土加工技術，外銷時都必須獲得北京許可。北京形同比照美國管制半導體的做法，對全球稀土供應鏈實施長臂管轄。

    值得注意的是，中國商務部這次未提及是否暫停今年4月發布的管制。當時規定出口7種稀土及所製成的磁鐵時，必須申請出口許可證。

    美國方面，川普表示將把先前對中國輸美商品徵收的20%芬太尼關稅減半，以敦促中國加強打擊芬太尼走私，減稅措施將使中國商品的平均關稅從57%降至47%。另據中國商務部表示，雙方同意將原訂11月10日到期的關稅休戰協議延長一年。

    部分專家指出，由於川普政府從未明確設定目標，這讓中國必然得以在這場貿易戰裡居上風。不過習近平也呼應川普國內議程投其所好，稱中國的發展振興與川普想實現的讓美國再次偉大「是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮」。

    但由於美中最終協議尚未敲定，目前這段緩和局勢能持續多久，不得而知。

    新加坡國立大學政治學教授莊嘉穎談到這次美中休兵說：「這些議題往往很容易被推翻，也容易讓雙方互相指責對方失信，也許是因看過太多次這樣的劇情，所以難免（對美中休兵）有些無感。」（編譯：陳亦偉）1141031

