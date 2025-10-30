醜聞纏身》為何不撤掉英王胞弟安德魯的王子頭銜？專家：沒那麼簡單

2025年9月16日，參加完安魂彌撒的英王查爾斯三世（右）與胞弟安德魯王子（左）邊交談邊離開教堂。（路透）

2025年10月18日，英國各大報皆在頭版報導英王胞弟安德魯王子放棄約克公爵頭銜與嘉德勳章的消息。（美聯社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕英王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯王子（Prince Andrew）與美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係的最新細節日前曝光，安德魯因此宣布停用「約克公爵」（Duke of York）頭銜，但仍保有他最有價值的「王子」頭銜。專家說，要剝奪安德魯的王子頭銜，沒有那麼簡單。

安德魯的王子頭銜於法有據，來自英王喬治五世（King George V）1917年頒布的王室特許狀；該特許狀對王室頭銜進行限制與重新定義，其中「王子」或「公主」頭銜，僅限君王的子女、君王的兒子的子女，以及王儲威爾斯親王的長子的最年長的在世兒子。身為已故英女王伊莉莎白二世次子的安德魯，自然有權享有王子頭銜。

同樣在1917年，英國國會通過《頭銜剝奪法》（Titles Deprivation Act 1917），授權剝奪通敵者的貴族爵位與王子頭銜；但安德魯並未通敵，而是醜聞纏身私生活不檢點。專家說，修改王室特許狀以便剝奪安德魯的王子頭銜是可行的，然此舉極其嚴重與非比尋常，唯有在國王與政府事先同意下，才會發生。

現在的問題看似在於，王室或政府都不想當帶頭開鍘安德魯的惡人。

紐約時報說，英國的君主立憲制之所以能綿長悠久，部分原因在於其兩大支柱－－王室與議會，向來井水不犯河水：君王不碰政治，首相不插手王室事務。但如今若要剝奪安德魯的王子頭銜，並非單由王室說了算，英國國會怕是也得有所行動－－而這勢必陷入「先有雞還是先有蛋」的無限輪迴論戰：英國政府會說，撤不撤頭銜該由英王而非首相定奪；但白金漢宮會說，國王不宜對可能呈給他御准的國會法案表態。

在缺乏成文憲法的英國，雙方立論根據，皆來有數百年歷史的慣例；但拿明朝的劍來斬清朝的官，只會引發更大爭議。

倫敦大學國王學院教授、君主立憲制專家波格丹諾（Vernon Bogdanor）認為，剝奪王子頭銜純屬王室事務這種說法站不住腳，因為英國君主制自1689年起就是議會君主立憲制；只有代表人民的國會希望君主制繼續下去，君主制才會存在。

英國工黨國會議員馬斯柯爾（Rachael Maskell）日前已提案，主張授權英王可主動撤銷王室頭銜；然因缺乏政府的支持，該法案幾乎不可能在國會中過關。波格丹諾說，英國政府介入此事面臨多重阻礙，遑論安德魯從未被定罪，也始終否認有任何不當之舉。

除了法律障礙，政府出手對付王室成員，即使是如安德魯般名譽掃地的王室成員，也存有政治風險。英國曼徹斯特大學政治學教授福特（Robert Ford）就說，部分政治人物或許蠢蠢欲動，「但任何政府都會擔心因此樹立政治化君主制的先例；再說，若查爾斯三世不同意剝奪胞弟的王子頭銜，那政府就更使不上力。

