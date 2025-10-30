睡眠不足恍神時大腦發生這變化 啟動「強制清理」機制

研究人員推測，當睡眠不足，大腦會開始補償未能進行的「清潔」工作，即使代價是暫時性失去專注力。示意圖。（情境照）

你是否曾經因為睡眠不足，而在開會或開車時短暫「恍神」？過去一直難以確定，大腦在這種注意力暫時不集中時，究竟發生了什麼事。美國麻省理工學院（MIT）29日發表的研究，揭露這種時刻腦部的運作過程，比表面上看起來的還要複雜。

《衛報》29日報導，MIT電機工程與電腦科學副教授路易斯（Laura Lewis）與同事楊子農（Zinong Yang，譯音）對26名自願者試驗，受試者在經過一晚充分睡眠、和一晚完全沒睡後，接受兩項專注力測試，一項聽聲音、一項是螢幕出現的十字隨機變成方形時，要盡快反應，測試時以功能性磁振造影和腦電圖，觀察其腦部活動。

請繼續往下閱讀...

受試者睡眠不足時，反應慢得多，甚至完全沒反應，而掃描結果顯示，恍神時正好與一波腦脊髓液進出大腦同時發生。這種類似「沖洗」大腦的活動，通常在深層睡眠階段發生，據信有助於大腦「沖掉」一天下來累積的代謝廢物。路易斯說，「當一個人注意力不集中的那一刻，正是這股液體開始一波脈動的時刻」。

研究人員推測，當睡眠不足，大腦會開始補償未能進行的「清潔」工作，即使代價是暫時性失去專注力。楊子農說，「你的大腦非常需要睡眠，盡量設法進入類似睡眠的狀態，來修復一些認知功能，你的大腦的液體系統透過反覆在高專注和高流動狀態間切換，來促使大腦修復功能」。

這份研究報告29日在《自然神經科學》（Nature Neuroscience）期刊發表。研究中也觀察到，在腦脊髓液波動前約12秒，受試者瞳孔就開始收縮，在恢復專注力後回到正常狀態；此外，呼吸和心率也在恍神時下降。

英國失智症研究院（UK DRI）主任威斯登（Bill Wisden）指出，目前還不清楚，這對大腦來說是保護還是有害。倫敦大學學院神經科學家柯多薩奇（Ria Kodosaki）認為，暫時失去專注力或許是大腦保護自己的方式，「可以把它們想成強制短暫進站休補：大腦暫時放下對外部的專注，來進行必要的內部清理」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法