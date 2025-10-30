為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德副總理下月訪中進行政黨對話 專家籲柏林政府展現團結

    2025/10/30 22:17 編譯林家宇／綜合報導
    德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）將在下月訪問北京，與中國共產黨進行政黨對話。（路透）

    德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）將在下月訪問北京，與中國共產黨進行政黨對話。（路透）

    「南華早報」30日報導，在德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）訪問中國行程延期後，副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）將代表所屬的德國社會民主黨（SPD）於下月訪問北京，與共產黨進行雙邊對話。「德國馬歇爾基金會」德中關係分析師巴金指出，正值北京以稀土管制嚴厲打擊德國之際，柏林展現出聯合陣線的態勢至關重要。

    據歐盟官員推測，瓦德福行程之所以推遲，可能與歐盟23日以資助俄羅斯對烏侵略的戰爭機器運作為由，對中國煉油廠遼陽石化、山東裕龍石化和石油貿易商天津西山福盛國際貿易實施制裁有關。

    將率團在11月17至19日赴北京的克林拜耳身兼德國副總理和財政部長身分，但與總理梅爾茨和瓦德福所屬的保守派基民盟／基社盟分屬不同陣營。由他所領導的社民黨與中國共產黨建立關係超過40年，向來有固定交流傳統，雙方的例行會議在去年升級成「戰略對話」。

    不過，克林拜耳對中國收緊稀土出口亦有所批評。本月在華盛頓舉行的國際貨幣基金（IMF）會議期間談到，中國的措施可能危及德國與歐洲經濟，已在七大工業國集團（G7）內部表明反對中方作法。此行預料將提出一系列歐中關係危機議題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播