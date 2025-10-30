德副總理下月訪中進行政黨對話 專家籲柏林政府展現團結

德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）將在下月訪問北京，與中國共產黨進行政黨對話。（路透）

「南華早報」30日報導，在德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）訪問中國行程延期後，副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）將代表所屬的德國社會民主黨（SPD）於下月訪問北京，與共產黨進行雙邊對話。「德國馬歇爾基金會」德中關係分析師巴金指出，正值北京以稀土管制嚴厲打擊德國之際，柏林展現出聯合陣線的態勢至關重要。

據歐盟官員推測，瓦德福行程之所以推遲，可能與歐盟23日以資助俄羅斯對烏侵略的戰爭機器運作為由，對中國煉油廠遼陽石化、山東裕龍石化和石油貿易商天津西山福盛國際貿易實施制裁有關。

請繼續往下閱讀...

將率團在11月17至19日赴北京的克林拜耳身兼德國副總理和財政部長身分，但與總理梅爾茨和瓦德福所屬的保守派基民盟／基社盟分屬不同陣營。由他所領導的社民黨與中國共產黨建立關係超過40年，向來有固定交流傳統，雙方的例行會議在去年升級成「戰略對話」。

不過，克林拜耳對中國收緊稀土出口亦有所批評。本月在華盛頓舉行的國際貨幣基金（IMF）會議期間談到，中國的措施可能危及德國與歐洲經濟，已在七大工業國集團（G7）內部表明反對中方作法。此行預料將提出一系列歐中關係危機議題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法