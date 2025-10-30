為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    拍片譏諷「糞便大戰」惹怒印度 美YTR假道歉喊：我只是說實話

    2025/10/30 21:06 即時新聞／綜合報導
    美國YouTuber奧利維拉（Tyler Oliveira）日前拍片探訪印度傳統「牛糞節」（Gorehabba）。（圖擷取自Ｘ）

    美國YouTuber奧利維拉（Tyler Oliveira）日前拍片探訪印度傳統「牛糞節」（Gorehabba）。（圖擷取自Ｘ）

    美國YouTuber奧利維拉（Tyler Oliveira）日前拍片探訪印度傳統「牛糞節」（Gorehabba），影片中不但以嘲諷語氣形容活動是「一場糞便大戰」，還在標題寫下「我活下來了」等字眼，引發印度網友怒轟「種族歧視」。面對輿論，他雖在社群發出「I am sorry, India」貼文，但內容充滿反諷，被外界批為「假道歉」。

    根據《印度時報》報導，奧利維拉在影片中以「Happy Diwali！」開場，接著戲謔表示：「我去了印度的糞便節，這是我人生中最糟的經驗，我再也不會去了，請為我祈禱我能活著回來。」他甚至在貼文中加入糞便表情符號，被批明顯帶有嘲弄意味。

    事件延燒後，他又在社群平台發文辯稱，「拍牛糞節不是種族歧視。那篇罵我的文章是印度人寫的嗎？」甚至再度出言挑釁，「印度人以為是巴基斯坦資助我去那裡拍片」，並另發貼文宣稱「印度人其實洗澡比美國人多」，語氣挑釁，引發更多抨擊。

    事實上，這並非他首次槓上印度。奧利維拉過去多次以「衛生議題」為由批評印度，他聲稱：「我在印度期間只住五星級飯店，卻感染4種沙門氏菌。飯店雞蛋竟是從垃圾山旁的髒雞場來的！」他強調自己「不是歧視，只是在陳述現實」，並指責印度「階級上層活在泡泡裡，無視底層的生活品質」。

    報導指出，爭議中的「牛糞節」是印度南部Gumatapura村的傳統儀式，於光明節（Diwali）結束後舉行，村民互相拋擲牛糞，象徵驅邪與祈福。

