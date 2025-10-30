美防長11月將調整軍售體系 加速供應盟邦武器

台灣漢光演習士兵發射刺針飛彈。（法新社檔案照）

根據政治新聞網站《政客》（Politico）報導，美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將宣佈調整五角大廈軍售體系，這項變革可能重塑美國向盟邦供應武器的方式，並有助於補充日益減少的武器庫存。

《政客》29日報導，7名了解內情的消息人士透露，赫格塞斯邀集國防產業高層主管，將於11月7日宣佈這項調整方案，預期他將宣佈，將「國防安全合作署」（Defense Security Cooperation Agency），從原本由政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）領導的政策部門，改隸採購和支援部門，後者負責武器採購、供應鏈事務，由次長杜飛（Michael Duffey）領導。

這項方案旨在加速武器生產以及政府的對外軍售。赫格塞斯二月曾表示，「美國正致力於加速（武器採購）流程，確保我國盟邦能及時獲得所需武器」。

美國為目前全球最大武器出口國，但是盟邦和國防產業長期以來抱怨批准程序緩慢。迄今將近4年的烏俄戰爭，使愈來愈多國家亟欲補充其武器庫存，為了加速取得所需武器，已尋求美國以外的供應來源，波蘭即已向南韓採購戰車、大砲等武器，這一點已促使五角大廈加速此改革腳步。戰爭部（國防部）拒絕評論這項調整方案。

