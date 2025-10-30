為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    英國廉航出招！可加價空下「中間座位」、付1.7萬無限飛1年

    2025/10/30 20:51 即時新聞／綜合報導
    英國維茲航空宣布了新政策，乘客可以加價使中間座位空置。（彭博）

    英國維茲航空（Wizz Air UK）將推出全新的座位政策，願意多付一些費用的乘客，就不需要在飛機上被迫與他人肩並肩坐在一起。

    英媒《太陽報》今日（30）報導，維茲航空將於今（2025）年12月起試行中間座位「封鎖」政策，這項服務主要鎖定希望在飛行途中有更多空間可工作、但又不想支付高額商務艙費用的「低成本商務旅客」。

    據報導，未來報到系統可允許旅客，「封鎖」自己旁邊的中間座位，使該座位無法被他人預訂，但這項服務很可能僅限於第1排，擁有額外腿部空間的座位。

    此外，維茲航空也推出「All You Can Fly」無限飛行會員方案，只要499歐元（約新台幣1萬7786元），就可於12個月內，不限次數搭乘該公司在53個國家、950條航點的航班。

    不過無限飛行會員每次訂位時，仍需支付9.99歐元（約新台幣356元）的訂票手續費。對於經常搭乘飛機的旅客來說，這是個非常受歡迎的方案，每年得以節省大筆的機票費用。

