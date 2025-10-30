熊害頻傳！ 日本群馬縣知事放話要考獵人許可 揪縣民一起來

群馬縣知事山本一太表示，將在一年內考取獵人許可證，親自進行野生動物的捕獲與撲殺；示意圖，圖與新聞事件無關。（圖擷取自@GunmaPref_koho 社群平台「X」）

今年日本熊襲擊人事件已造成12人死亡，日本政府今（30日）首度召開「熊害對策相關閣僚會議」，而群馬縣知事山本一太則在例行記者會上宣布新的防熊措施，還放話將親自考取狩獵許可證。

《TBS NEWS》報導，山本一太表示，今年群馬縣發生10起熊傷人事件，創歷史新高，在硬性措施方面，提出修整荒廢的山林、砍伐河川沿岸的樹木；軟體面則加強縣廳體制的措施，將配置專門負責捕獲對策的職員，並設立協助取得狩獵許可證的團隊。山本一太自稱預計在一年內取得狩獵許可證。

山本一太強調，他作為知事，希望能率先取得狩獵許可證，不僅僅是設置陷阱而已，也希望能親自進行野生動物的捕獲與撲殺。同時他也對獵人整體高齡化表示擔憂，呼籲縣民一起來考取獵人許可證。

