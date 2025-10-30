「SANA活」正燒！高市早苗圈粉日年輕女性 愛用鋼珠筆也熱賣

年輕女性族群最近燒起了「SANA（早苗日語發音）活」、類似「推活」的追星應援行動，除了高市的美容、時尚話題受到關注，最近連她使用的4色鋼珠筆都賣成熱賣商品。（路透檔案照）

日本誕生了首位女首相高市早苗，而且執政團隊任用的女性閣員和黨部一級主管，都是話題性極高的人物，年輕女性族群最近燒起了「SANA（早苗日語發音）活」、類似「推活」的追星應援行動，除了高市的美容、時尚話題受到關注，最近連她使用的4色鋼珠筆都賣成熱賣商品。

不只高市的舉手投足受到矚目，高市執政團隊的「女力軍團」，包括財務相片山皐月、經濟安保相小野田紀美和自民黨總務會長有村治子也受到矚目。網友為4人取的外號，分別是高市早苗「SANA」、片山皐月「TSUKI」、小野田紀美「KIMI」和有村治子「HARU」。還有網友翻出4人穿著和服的舊照，響應這波應援行動。

高市早苗的人氣在她當選自民黨總裁之後持續增溫，她的官方社群平台X的追蹤人數，在選前有89萬多人，選後以倍數增加，不到一個月的時間已增破200萬人。

高市成為日本首相後，話題不斷，尤其是女性族群對她的美妝、服裝和配件興趣大增，網友稱為「SANA活」。高市在上任記者會中回答南韓媒體詢問時，強調她很喜歡南韓的海苔、愛看韓劇，用的也是韓國彩妝，結果網路馬上出現詢問品牌的貼文。

高市首次以首相身分進入官邸時手提的日本國產公事包，也成為熱銷商品，讓製造工坊貼告示致歉，表示整個月份的生產量在2天內被訂光，預約也滿單，至少要排到明年1月才有貨。

高市在上任記者會使用的粉紅色外殼四色鋼珠筆，也遭到網友鎖定，被認為是製造商的三菱鉛筆也趕快出來「對號入座」，表示「相當光榮」。

