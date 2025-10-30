為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    昨日才宣布談判破裂 巴基斯坦阿富汗有望重啟和談

    2025/10/30 20:21 即時新聞／綜合報導
    巴基斯坦與阿富汗有望在伊斯坦堡重啟和平談判。圖為巴基斯坦與阿富汗邊境附近的難民。（法新社）

    巴基斯坦與阿富汗有望在伊斯坦堡重啟和平談判。圖為巴基斯坦與阿富汗邊境附近的難民。（法新社）

    一名巴基斯坦安全消息人士今（20）日透露，巴基斯坦與阿富汗神學士政權可能會再次在土耳其伊斯坦堡舉行和平談判。兩國此前已在伊斯坦堡進行長達數日的談判，但巴基斯坦週三宣布雙方未達成共識。

    《法新社》報導，消息人士說：「在阿富汗神學士政權的請求之下，巴基斯坦與喀布爾（Kabul，阿富汗首都）之間的另一輪談判很可能會在伊斯坦堡舉行。」這名官員要求匿名，因為他未獲允許公開討論這些消息。

    巴基斯坦公共廣播機構「巴基斯坦電視公司」（PTV）則說，基於談判場所地主國的要求，巴基斯坦政府已同意恢復談判。

    阿富汗的國營廣播機構「阿富汗廣播電視台」（RTA）報導稱，「陷入僵局的談判……在土耳其與卡達的調解之下，將在伊斯坦堡恢復進行。」

    巴基斯坦與阿富汗10月上旬爆發武裝衝突，聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）指出，兩國引發的暴力衝突在一週之內造成至少50名阿富汗平民死亡與447人受傷；巴基斯坦軍方10月12日發布聲明說，衝突導致23名巴軍士兵身亡，29人受傷，但並未提及平民傷亡數字。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播