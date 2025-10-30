昨日才宣布談判破裂 巴基斯坦阿富汗有望重啟和談

巴基斯坦與阿富汗有望在伊斯坦堡重啟和平談判。圖為巴基斯坦與阿富汗邊境附近的難民。（法新社）

一名巴基斯坦安全消息人士今（20）日透露，巴基斯坦與阿富汗神學士政權可能會再次在土耳其伊斯坦堡舉行和平談判。兩國此前已在伊斯坦堡進行長達數日的談判，但巴基斯坦週三宣布雙方未達成共識。

《法新社》報導，消息人士說：「在阿富汗神學士政權的請求之下，巴基斯坦與喀布爾（Kabul，阿富汗首都）之間的另一輪談判很可能會在伊斯坦堡舉行。」這名官員要求匿名，因為他未獲允許公開討論這些消息。

巴基斯坦公共廣播機構「巴基斯坦電視公司」（PTV）則說，基於談判場所地主國的要求，巴基斯坦政府已同意恢復談判。

阿富汗的國營廣播機構「阿富汗廣播電視台」（RTA）報導稱，「陷入僵局的談判……在土耳其與卡達的調解之下，將在伊斯坦堡恢復進行。」

巴基斯坦與阿富汗10月上旬爆發武裝衝突，聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）指出，兩國引發的暴力衝突在一週之內造成至少50名阿富汗平民死亡與447人受傷；巴基斯坦軍方10月12日發布聲明說，衝突導致23名巴軍士兵身亡，29人受傷，但並未提及平民傷亡數字。

