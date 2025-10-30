為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普振奮宣告打贏這場「騙局」戰爭 關鍵在比爾蓋茲一篇發文

    2025/10/30 18:42 編譯管淑平／綜合報導
    川普去年在選戰期間以「鑽吧，寶貝，鑽吧」口號，主張擴大石油天然氣探鑽。（美聯社檔案照）

    川普去年在選戰期間以「鑽吧，寶貝，鑽吧」口號，主張擴大石油天然氣探鑽。（美聯社檔案照）

    向來倡議減碳的美國微軟公司共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），日前表示氣候變遷不會導致人類滅絕，被外界視為在此議題立場重大轉向。向來質疑暖化威脅論的美國總統川普，29日以比爾蓋茲最新說法為據，稱他打贏了對抗氣候變遷「騙局」之戰。

    《法新社》29日報導，川普在自家社群平台發文寫道，「我（我們！）剛贏得了這場對氣候變遷騙局的戰爭，比爾蓋茲終於承認，他過去在這個議題上是完全錯誤」，川普還稱讚蓋茲，「這麼做需要勇氣，為了這一點，我們所有人都很感謝」。

    蓋茲28日發表一篇長文，指出氣候變遷將帶來「嚴重」後果，但是「在可預見的未來，地球上大多數地區的人們，依然能夠生存並繁榮發展」，他主張，在日漸暖化的世界中，優先著重解決全球疾病和貧困，反而能強化最脆弱族群，面對暖化的韌性。

    蓋茲也承認，外界可能以他碳足跡高，或者稱這份備忘錄所言是「偷偷主張我們不必認真看待氣候變遷」，而批評他虛偽，但是他指出，迄今全球在減碳上已有顯著進展，他也樂觀認為，未來技術進步將更有助於減碳。

    川普長期以來對環保議題持質疑立場，今年二度主政後，已撤回多項綠色政策，9月聯合國大會演說，斥氣候變遷為「史上最大騙局」。川普2024年選戰也獲石油產業巨頭大筆捐款。

