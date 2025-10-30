未經同意就是性侵 法國會通過修法補強性暴力定義

支持者在法國法院外掛布條，向畢立可案受害妻子致敬。（路透檔案照）

法國男子畢立可（Dominique Pelicot）長期下藥迷姦妻子案，震驚法國社會，也促使國會採取行動，參議院29日通過修法，將未經過同意之性行定為性侵，這項立法讓法國與其他10多個歐洲國家，在法律上對性侵之定義一致。

《路透》29日報導，法國現行刑法對性侵的定義為「以暴力、脅迫、威脅或突襲方式」進行侵入式或口交性行為，並未明確提到「同意」，檢方常須證明加害者有性侵意圖，才能加以定罪。參院通過的修正法案明定，性行為之「同意」，須是在「自由且知情、可撤回下」表達，並且須「根據相關情境」判斷，「不得單憑受害者沉默或者未反抗即推為同意」。

該法案上週已在下議院國民議會通過，待總統馬克宏簽署後即可生效。

這次修法受到畢立可案影響，畢立可去年12月出庭坦承，多次以藥物迷昏妻子，趁其昏迷時讓網路上招來的數十名男子對其性侵，至少35名共犯否認性侵，辯稱是在參與性遊戲，或被害人裝睡，儘管最終被告均被判有罪，但是其試圖脫罪的辯詞，透露出法律的灰色地帶。

2017年#MeToo運動興起以來，已促使數個司法管轄區先後完成類似修法。提倡修法的法律學者勒馬奎雷瑟（Catherine Le Magueresse）表示，修改性侵定義，可有助於定罪，過去的案例中，即使能證明未經同意，但是加害者的行為若不符合使用暴力、脅迫、威脅或突襲要件，仍可能被判無罪；以「同意」為基礎的新定義，也有助於教育年輕世代了解彼此情慾的「對等性」。

推動修法的綠黨國會議員加琳（Marie-Charlotte Garin）和中間派議員李歐頓（Veronique Riotton）發表聯合聲明，稱這是「歷史性勝利」，但是對抗性暴力之戰還沒結束，仍須強化司法資源、受害者支援服務和執法，並落實性教育。

