川普下令恢復核試 俄嗆「對抗新時代」

圖為美軍先前試射可搭載核彈頭的「義勇兵三型」洲際彈道飛彈。（法新社檔案照）

在美國總統川普於「川習會」前夕，宣布已下令五角大廈準備恢復已停止33年的核武器試驗後，引發國際社會強烈反應。中國外交部呼籲美方應「切實遵守」暫停核試的承諾；俄羅斯一名國會高層議員則警告，此舉將開啟一個「不可預測的對抗新時代」。

根據路透報導，川普是在飛往南韓釜山與中國國家主席習近平會晤前，透過其社群媒體平台發布此一震撼宣告。他在貼文中點名俄羅斯與中國，稱將以「對等的基礎上」，立即展開測試程序。

川普的決定，是在俄羅斯總統普廷29日宣布成功測試「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷後做出。川普在專機上向記者表示：「既然其他人正在進行測試，我認為我們也這樣做是合適的。」

報導指出，川普決定重啟核試，其背景是中國近年核武庫的快速擴張。根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）數據，北京的核武庫規模已從2020年的300枚，增加至今年估計的600枚，5年內翻了一倍以上。

北京籲美「遵守承諾」

中國外交部發言人郭嘉昆30日在例行記者會上表示，希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾。同日，中國國防部對此則僅簡短表示，「注意到有關報導」，並重申中國的核政策是一貫和明確的。

與北京的官方辭令不同，俄羅斯的反應更為激烈。俄羅斯新聞社（RIA）報導，一名國會高層議員表示，川普的決定，將預示著一個「不可預測與公開對抗的新時代」。

