    首頁 > 國際

    2台男芭達雅豪宅藏毒被逮 屋內堆滿「笑氣鋼瓶＋K他命」

    2025/10/30 19:07 即時新聞／綜合報導
    兩名台灣籍男子在泰國芭達雅郊區的住處被查出堆滿「笑氣」鋼瓶與K他命，當場遭警方逮捕。（圖翻攝自芭達雅新聞）

    泰國芭達雅警方日前突擊搜查一棟豪宅，驚見屋內堆滿「笑氣」鋼瓶與氯胺酮（K他命），當場逮捕2名台灣籍男子。警方懷疑該處是毒品分裝與派對供應點，正擴大追查背後是否有跨國毒品集團操控。

    綜合《芭達雅新聞》《Thaiger》報導，這起事件發生於10月29日晚間，地點在芭達雅郊區的Huay Yai社區。警方持搜索令突襲一棟兩層樓豪宅，屋內查獲6罐笑氣鋼瓶（Nitrous Oxide）、約16.6公克氯胺酮（Ketamine），以及25個氣球、180多個封口袋、電子磅秤、金屬容器及6支iPhone手機，現場疑似為毒品暫存及分裝場所。

    警方指出，2名遭逮的台灣男子皆33歲，分別為Wen Chi與Wen Lin。兩人坦承長期居住於該處，並供稱氯胺酮是從另一名台灣男子購得，原本打算於私人聚會中與笑氣搭配使用。警方懷疑他們與外籍毒品販網有關，目前已依《毒品管制法》移送偵辦。

    警方強調，「所謂的『派對用氣體』若與管制藥物混用或分裝販售，屬重大刑事犯罪。」後續將持續追查毒品來源及金流，並不排除有其他外國人士涉案。

    報導指出，笑氣在部分國家被用於娛樂場合，但在泰國已被列為受管制物質，搭配氯胺酮使用的行為屬重罪。若罪名成立，兩人恐面臨長期徒刑甚至終身監禁。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

