核心超強！日本山形高中體育館驚見「忍者熊吊掛半空」

日本熊害災情持續擴大，許多熊隻頻繁出現在人類數量較多的市中心，引發當地居民恐慌。昨日（29）山形縣當地一所高中傳出，校內學生剛進入體育館，就目睹一頭亞洲黑熊提前闖入，甚至雙手抓著防護網進行「核心訓練」，嚇得趕緊通報校方，所幸這頭黑熊事後自行離去，並未造成傷亡。

綜合日媒報導，這起事件發生在山形縣山形市的東海大學山形高中，29日上午7點左右，校內棒球隊學生準備進行例行訓練，然而他們一進入室內體育館，就看到大約1公尺長的黑熊，靈活地攀爬防護網，並懸掛在半空中來回擺動雙腳。校方接獲通報，緊急疏散周遭師生，並透過監視器等方式對黑熊進行監控。

校方透露，這隻黑熊不久就自行爬回地面，並在離開體育館後，熟練地朝著學校附近的河邊灌木叢離去，自此行蹤不明。為了學生安全著想，校方當天暫停所有的戶外課程，並且安排校車接送學生上下學；當地政府則增派人手，除了前往學校附近加強巡邏，同時透過宣傳車提醒當地居民務必注意安全。

無獨有偶，當天上午清晨5點15分左右，山形縣南陽市的居民通報，目睹一頭體長約1公尺的黑熊，朝著南陽市立赤湯小學方向移動，警方獲報趕往現場，發現學校出入口有玻璃碎裂。事後校方查看監視器畫面，發現校門口確實有黑熊出沒，並拍到牠衝撞玻璃後離去的過程，因此緊急宣布當天臨時停課。

