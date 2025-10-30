為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    核心超強！日本山形高中體育館驚見「忍者熊吊掛半空」

    2025/10/30 19:25 即時新聞／綜合報導
    位於山形縣山形市的東海大學山形高中，昨日傳出校內體育館被一頭亞洲黑熊闖入。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

    位於山形縣山形市的東海大學山形高中，昨日傳出校內體育館被一頭亞洲黑熊闖入。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

    日本熊害災情持續擴大，許多熊隻頻繁出現在人類數量較多的市中心，引發當地居民恐慌。昨日（29）山形縣當地一所高中傳出，校內學生剛進入體育館，就目睹一頭亞洲黑熊提前闖入，甚至雙手抓著防護網進行「核心訓練」，嚇得趕緊通報校方，所幸這頭黑熊事後自行離去，並未造成傷亡。

    綜合日媒報導，這起事件發生在山形縣山形市的東海大學山形高中，29日上午7點左右，校內棒球隊學生準備進行例行訓練，然而他們一進入室內體育館，就看到大約1公尺長的黑熊，靈活地攀爬防護網，並懸掛在半空中來回擺動雙腳。校方接獲通報，緊急疏散周遭師生，並透過監視器等方式對黑熊進行監控。

    校方透露，這隻黑熊不久就自行爬回地面，並在離開體育館後，熟練地朝著學校附近的河邊灌木叢離去，自此行蹤不明。為了學生安全著想，校方當天暫停所有的戶外課程，並且安排校車接送學生上下學；當地政府則增派人手，除了前往學校附近加強巡邏，同時透過宣傳車提醒當地居民務必注意安全。

    無獨有偶，當天上午清晨5點15分左右，山形縣南陽市的居民通報，目睹一頭體長約1公尺的黑熊，朝著南陽市立赤湯小學方向移動，警方獲報趕往現場，發現學校出入口有玻璃碎裂。事後校方查看監視器畫面，發現校門口確實有黑熊出沒，並拍到牠衝撞玻璃後離去的過程，因此緊急宣布當天臨時停課。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播