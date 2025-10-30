川普打12分也沒用？彭博：川習會「戰術性休戰」根本問題沒解決

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）30日在南韓釜山，於亞太經合會（APEC）峰會場邊舉行雙邊會談。（路透）

儘管美國總統川普將他與中國國家主席習近平的會晤，盛讚為「驚奇的」與「12分（滿分10分）」，但彭博（Bloomberg）分析指出，2位領導人達成的協議，充其量只是一場脆弱的「戰術性休戰」（tactical truce），而非根本性的關係重置，因為導致貿易戰的根源問題仍未解決。

30日宣布的框架協議，內容包括中國恢復採購大豆、暫緩其稀土出口管制1年，以及美國將對中關稅降低10%。分析認為，這份協議大致上只是將雙邊關係，倒帶回川普政府發動關稅戰、引發針鋒相對升級之前的狀態。

報導分析指出，這份協議暴露了「華府想要的」與「北京願意提供的」之間根本性錯配。在這次會談中缺席的，正是川普當初發動關稅戰時所引述的重大議題，包括中國的產業政策、製造業產能過剩，以及其出口導向的成長模式。

華府智庫「美國新安全中心」（CNAS）主任基爾克里斯（Emily Kilcrease）表示：「所以我們在談論什麼？我們談論的是，雙方在升級的貿易戰中，將自川普政府上任以來所採取的措施，進行降級處理。」

驗證北京新策略「永不先開槍、但必定還擊」

這場會晤的結果，也凸顯了習近平應對美國新策略的穩健性，該策略依賴於一個廣泛的工具箱，例如出口管制，以迅速回應川普政府的每一個舉動。中國Trivium諮詢公司地緣政治分析師馬祖爾（Joe Mazur）認為：「我們今年所看到的，或多或少完全驗證了中國『永不先開第一槍，但必定還擊』的策略。」

北京清華大學國際安全與戰略中心主任達巍則警告，反覆的緊張升級，可能會耗盡習近平與川普之間的個人關係。彭博的評論總結，此次協議僅能為未來的艱困談判，爭取到一些寶貴的時間。

