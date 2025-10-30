共和黨議員也不挺 參院表決推翻川普巴西關稅

美總統川普的關稅措施受到國會挑戰。（美聯社）

美國總統川普全球性關稅政策受到國會考驗。在5名共和黨議員跑票情況下，參議院28日以52票同意、48票反對終止川普出於政治報復動機對巴西施加的嚴厲關稅。

民主黨參議員主張，川普利用不合法的緊急宣告來合理化部分關稅措施，誓言要持續發起表決撤銷政府的貿易決策，以免受到影響的商品因價格上漲傷害美國消費者。除了巴西，參院本週還會分別表決對加拿大和其他國家關稅的決議案。

起草決議的民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）說，「人民正在受苦。因為川普總統的關稅政策，他們得為了食物、衣物、健保、能源和建材支付更多費用。」

倒戈的共和黨議員分別為柯林斯（Susan Collins）、保羅（Rand Paul）、提里斯（Thom Tillis）、穆考斯基（Lisa Murkowski）和麥康諾（Mitch McConnell）。其他共和黨議員則警告，法案可能削弱川普與其他國家協商新貿易協議的能力。

川普為力挺極右派盟友、巴西前總統波索納洛，7月引用打擊外國侵犯人權和貪腐行為的「全球馬格尼茨基人權問責法」，制裁負責審理波索納洛涉嫌策劃政變案的巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯，並簽署行政命令將巴西關稅升高到50％。

