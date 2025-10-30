荷蘭將有首位同志總理？38歲耶滕因TikTok爆紅影片與球星未婚夫結緣

中間派「民主六六黨」（D66）已公開出櫃的黨魁耶滕（Rob Jetten），有望成為荷蘭史上最年輕且首位的同性戀總理。（美聯社）

在荷蘭國會大選中，帶領中間派「民主六六黨」（D66）異軍突起的38歲黨魁耶滕（Rob Jetten），如今有望成為荷蘭史上最年輕，且是第一位公開出櫃的同性戀總理。

根據英國廣播公司（BBC）報導，耶滕在荷蘭南部小鎮長大，很年輕時就已出櫃。他並未將個人私生活作為其政治認同的一部分，但5年前，為了凸顯「國際不再恐同日」的重要性，他曾發布一支影片，親自朗讀手機中收到的大量恐同惡意訊息。

報導指出，耶滕的性向在選戰中並未扮演重要角色，這也反映出荷蘭對LGBTQ+權益的高度保障。D66黨正是在25年前執政時，讓荷蘭成為全球第一個同性婚姻合法化的國家。

耶滕目前已與阿根廷國際曲棍球運動員基南（Nicolás Keenan）訂婚，兩人預計明年結婚。有趣的是，他們的相識，源於2021年一支在TikTok上爆紅的、關於耶滕與另一位政治人物「兄弟情誼」的迷因影片。耶滕說，他們在一家超市相遇，基南正是因為那支TikTok影片而認出了他。

曾慘敗被譏「機器人」 靠樂觀形象逆轉勝

耶滕的政治生涯並非一帆風順。他曾帶領D66參與2023年的大選，當時該黨遭遇慘敗，僅拿下9個席次。由於他在鏡頭前表現生澀，部分媒體批評他「沉悶」，一位評論家更給他取了「機器人耶滕」的綽號。

然而在此次選戰中，他一改形象，以極具感染力的樂觀口號「Het kan wel」（意近歐巴馬的「Yes, we can」）打動選民，並在電視辯論中屢屢擊敗對手。當極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）因安全考量取消一場電視辯論時，耶滕更抓緊機會，立刻取代其位置，曝光率極高。

29日晚間，當勝選態勢明朗時，一名記者不敢置信地對他說：「機器人耶滕要當總理了！」耶滕則笑著回答：「有時候，政治就是這麼瘋狂。」

荷蘭總理熱門人選耶滕（左）與其未婚夫、阿根廷曲棍球國手尼基南。（圖取自Instagram）

