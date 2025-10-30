為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    土耳其7層樓公寓倒塌 一家五口4死僅長女倖存

    2025/10/30 16:49 編譯張沛元／綜合報導
    消防員與救援隊29日在土耳其西北部城市蓋布澤的公寓大樓倒塌現場搜尋受困者。（美聯社）

    消防員與救援隊29日在土耳其西北部城市蓋布澤的公寓大樓倒塌現場搜尋受困者。（美聯社）

    土耳其西北部城市蓋布澤（Gebze）一東7層公寓29日凌晨倒塌，罹難人數30日確認，不幸受困瓦礫堆中的一家五口中有4人不幸身亡，僅1人倖存。建築倒塌原因不明，但官員暗示，可能與附近地鐵施工有關。

    土耳其國家廣播電視公司（TRT）已確認罹難者是畢利爾（Bilir）一家人，包括43歲的父親萊文特、37歲的母親艾米內、14歲的女兒海倫尼薩，以及12歲的兒子穆罕默德．埃米爾。

    唯一倖存者是29日晚間獲救的18歲長女迪拉拉，同時也已尋獲另外2個孩子的遺體；至於畢利爾夫婦的遺體則是徹夜搜尋時才發現。根據TRT，現場部署多達627名救援人員。

    土耳其官方通訊社安納杜魯（Anadolu ）說，公寓大樓倒塌原因不明；但蓋布澤市長布育克戈茲（Zinnur Buyukgoz ）向當地媒體暗示，原因可能與附近地鐵施工有關。

    蓋布澤位於北安納托利亞斷層線上，是1999年規模7.6、估計造成1.8萬人死亡的土耳其強震的主災區之一。專家長期以來一直警告，未能有效強制執行現代建築規範，會對土國地震好發區構成重大風險。

    今年1月，土耳其中部大城康雅（Konya）的一棟4層樓建築倒塌，2人死亡。租用建築1樓開店的業者疑似為擴大空間拆掉支撐柱，目前正受審中；若遭定罪，最重可能被判刑22年。在土耳其，儘管拆除建築支撐柱會受到重罰，但實務上卻常見。

