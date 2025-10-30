主嫌落網！羅浮宮竊案法警再逮5嫌 31億珠寶贓物下落不明

法國巴黎羅浮宮19日在光天化日下遭到搶劫，9件珍寶遭竊，其中8件下落不明。（路透）

法國警方在羅浮宮珠寶竊案的調查取得重大進展，據法新社報導，巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）30日證實，警方已於29日晚間在巴黎等地又逮捕5名嫌犯，其中包括1名主要嫌犯。然而，估計價值上億美元的失竊珠寶至今仍未尋獲。

貝庫奧在接受法國RTL電台採訪時表示，其中1名落網嫌犯是警方的重點目標，「我們盯上他了」。她解釋，辦案人員掌握了該名嫌犯的DNA證據，足以將他與這起竊案聯繫起來。

請繼續往下閱讀...

根據《巴黎人報》報導，這名主嫌據信是犯案當日2名摩托車騎士之一。辦案人員在確認其身分後，進行監控，並透過他循線逮捕了另外4名關係人。檢方認為，這4人可能對案情提供重要線索。

先前2嫌已部分認罪 檢方稱非集團高層

在此之前，警方已於上週六（25日）逮捕另外2名嫌犯，並於29日將其起訴。貝庫奧表示，這2人在被關押近96小時後，最終「承認他們與這起竊案有關」，但他們的說詞被認為「極其簡略」。

報導指出，檢方並不認為這2人是「組織犯罪集團的高層」。法新社估計失竊珠寶價值約1.02億美元（約31.3億台幣），而《巴黎人報》則報導為8800萬歐元（約31.4億台幣）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法