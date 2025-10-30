為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    熊出沒通報高達600起 日本山形縣知事︰考慮向自衛隊求助

    2025/10/30 18:10 即時新聞／綜合報導
    日本今年多地熊隻頻繁出沒。示意圖。（資料照，路透）

    日本今年多地熊隻頻繁出沒，位於東北地區的山形縣，本月熊出沒通報更是高達600件，比往年同月份通報數量多出1.5倍，對當地居民日常生活帶來嚴重負擔與不安。對此，山形縣知事吉村美榮子今（30）日在例行記者會上指出，當地政府正在研擬是否像秋田縣一樣，向自衛隊提出支援熊害請求。

    綜合外媒報導，秋田縣知事鈴木健太26日在IG發文，直言縣內熊害問題已超出縣與市町村單位所能應對的範圍，加上死傷人數不斷攀升，懇請防衛省派出自衛隊支援，並在28日拜訪防衛大臣的小泉進次郎。鈴木健太也提到，他的請求僅限於讓自衛隊進行包含協助設置捕熊陷阱、處理被捕殺個體等後勤支援，並非使用槍械去獵殺熊。

    鈴木健太的請求引起日本社會關注，並在網上出現兩極評價。山形縣知事吉村美榮子聽聞此事後，則表示這是一個「值得肯定」的行動，「已經有人因此受害，在這樣的情況下，採取這種行動是理所當然且值得肯定的，畢竟發生死傷是非常嚴重的事態。」

    同樣是熊隻出沒熱點的山形縣，吉村美榮子尚未公開當地政府實際應對熊害的措施，但有透露有將「請求出動自衛隊」等方式，納入未來應對日益加重的熊患問題。

