高市早苗拒絕川普要求 「貿然停購俄天然氣恐讓中國得利」

日本新任首相高市早苗在與美國總統川普會晤時强調，若日本貿然中止採購俄羅斯天然氣，只會讓中國取而代之。（路透社）

日本新任首相高市早苗28日在東京與美國總統川普會晤時表示，日本難以全面禁止進口俄羅斯液化天然氣，若倉促推動貿易封鎖，此舉恐反而讓中國從中得利。

《路透社》報導，兩名不具名日本政府官員透露，雙方週二在雙邊會談中談及俄羅斯能源問題。高市向川普說明日本能源結構仍高度依賴進口。其中俄羅斯的液化天然氣佔日本液化天然氣進口總量的近9%，且三井與三菱等日企皆持有俄國遠東薩哈林—2（Sakhalin-2）液化氣項目的股份。

川普在出訪亞洲前曾呼籲各國停止購買俄國能源，並加強對俄兩大石油巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft）與盧克石油（Lukoil）的制裁，以迫使莫斯科結束對烏戰爭。然而，高市早苗在會晤時強調，日本若貿然中止採購，只會讓中國從中獲利，「這不僅無助於制裁，反而削弱盟友的能源安全」。

《日經新聞》指出，高市早苗自上任後就積極調整日本能源戰略，一方面擴大自美國採購液化天然氣，以降低對主要供應國澳大利亞的依賴；另一方面，也須面對2028至2033年間薩哈林—2合約到期後的能源缺口。日本經濟產業省上週警告，若全面改採替代來源，將導致電價上漲並衝擊產業成本。

目前因制裁豁免，日本從俄羅斯購買的石油不到其進口量的1%，但該豁免將於12月屆滿，未來日本能源供應走向仍備受外界關注。

