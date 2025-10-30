為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗拒絕川普要求 「貿然停購俄天然氣恐讓中國得利」

    2025/10/30 17:33 即時新聞／綜合報導
    日本新任首相高市早苗在與美國總統川普會晤時强調，若日本貿然中止採購俄羅斯天然氣，只會讓中國取而代之。（路透社）

    日本新任首相高市早苗在與美國總統川普會晤時强調，若日本貿然中止採購俄羅斯天然氣，只會讓中國取而代之。（路透社）

    日本新任首相高市早苗28日在東京與美國總統川普會晤時表示，日本難以全面禁止進口俄羅斯液化天然氣，若倉促推動貿易封鎖，此舉恐反而讓中國從中得利。

    《路透社》報導，兩名不具名日本政府官員透露，雙方週二在雙邊會談中談及俄羅斯能源問題。高市向川普說明日本能源結構仍高度依賴進口。其中俄羅斯的液化天然氣佔日本液化天然氣進口總量的近9%，且三井與三菱等日企皆持有俄國遠東薩哈林—2（Sakhalin-2）液化氣項目的股份。

    川普在出訪亞洲前曾呼籲各國停止購買俄國能源，並加強對俄兩大石油巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft）與盧克石油（Lukoil）的制裁，以迫使莫斯科結束對烏戰爭。然而，高市早苗在會晤時強調，日本若貿然中止採購，只會讓中國從中獲利，「這不僅無助於制裁，反而削弱盟友的能源安全」。

    《日經新聞》指出，高市早苗自上任後就積極調整日本能源戰略，一方面擴大自美國採購液化天然氣，以降低對主要供應國澳大利亞的依賴；另一方面，也須面對2028至2033年間薩哈林—2合約到期後的能源缺口。日本經濟產業省上週警告，若全面改採替代來源，將導致電價上漲並衝擊產業成本。

    目前因制裁豁免，日本從俄羅斯購買的石油不到其進口量的1%，但該豁免將於12月屆滿，未來日本能源供應走向仍備受外界關注。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播