俄無人機與飛彈襲札波羅熱致11人受傷 烏克蘭大部分地區停電

烏克蘭今（30）日表示，俄羅斯無人機和飛彈襲擊札波羅熱，導致11人受傷。（路透）

烏克蘭今（30）日表示，俄羅斯無人機和飛彈襲擊札波羅熱，導致11人受傷，烏克蘭大部分地區也因俄軍攻擊而斷電。

根據法新社報導，札波羅熱州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在Telegram上指出，俄羅斯對該處進行猛烈轟炸，襲擊波及居民大樓。他聲稱，有11人因此受傷，傷者中有6名年齡在3歲到6歲之間的小孩。

烏克蘭能源部長斯格林丘克（Svitlana Grinchuk）在Facebook上說，俄羅斯再次對烏克蘭能源基礎設施發動大規模飛彈和無人機襲擊。她補充，一旦條件允許，維修人員和能源專家將立即著手消除攻擊造成的後果，恢復電力供應並評估損失。

烏克蘭國家能源營運商烏克蘭能源公司（Ukrenergo）稱，由於遭到襲擊，烏克蘭大部分地區已實施緊急停電。

值得注意的是，俄羅斯也遭到烏軍無人機攻擊。俄羅斯國防部表示，一夜之間擊落170架烏克蘭無人機，其中48架在與烏克蘭接壤的布良斯克被擊落，9架在莫斯科州被擊落，另有6架飛往首都莫斯科。

俄羅斯自2022年2月對烏克蘭發動全面入侵後，持續向烏克蘭發射無人機和飛彈，尤其針對烏克蘭能源設施。烏克蘭也越來越積極襲擊俄羅斯煉油廠和其他能源基礎設施，作為對俄羅斯攻勢的回應。

