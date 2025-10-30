熊襲人釀12死！日本政府首度緊急召開「熊害對策」閣僚會議

針對越發嚴重的熊害問題，日本政府今（30）日下午首度召開「熊害對策相關閣僚會議」。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）

日本今年各地熊害問題加劇，目前已有12人因熊襲喪命，創歷史新高。針對日益增多的「熊害」事件，日本政府今日（30）下午首度召開「熊害對策相關閣僚會議」，邀請包含環境省、防衛省等8個部門參與，議長官房長官木原稔表示，預計在11中旬前整備好綜合應對方案，保護日本國民安危。

綜合日媒報導，根據環境省截至30日的統計資料，今年日本全國已有12人被熊襲擊致死，超過2023年6死紀錄，成為歷年最高。不僅如此，熊隻頻繁出沒在人類居住地區，甚至入侵民宅、學校、旅館等場所，嚴重危害地方居民與觀光客安全。文部科學省也表示，已通知全國所有教育委員會，盡快督促校方為學生制訂遭遇熊的應對教學。

報導指出，原先審查日本各地的熊襲事件，是由警察廳、農林水產省、國土交通省、環境省及林野廳組成的跨部門的事務級協調會議負責，目前日本政府已升級為閣僚級會議，並加入防衛省、文部科學省及總務省共同參與。木原稔在會議中解釋，「熊害對策」是一個需要各相關部會緊密合作，並以政府整體力量來進一步推動的重要課題。

防衛大臣小泉進次郎表示，防衛省已回應秋田縣的支援請求，安排陸上自衛隊秋田駐屯地和當地獵友會合作，進行包含運送陷阱箱型捕獸籠等訓練，加強熊害應對能力，但也強調自衛隊首要任務是保衛國家。環境大臣石原宏高則報告，目前熊隻在日本多地造成多樣化的損害，以及討論如何保障地方獵人在捕殺熊隻時的安全。

木原稔強調，熊害達到「威脅人民安全」的嚴重情況，已指示各相關部會全力投入制定相關對策，並在11月中旬前準備好綜合應對方案，以確保對那些侵入人類生活圈的熊隻，進行迅速且精確地數量控制與驅離措施。

