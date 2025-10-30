為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日媒統計新生兒命名 「碧」、「翠」分別最受男女孩爸媽喜愛

    2025/10/30 17:10 即時新聞／綜合報導
    育兒網站上所登記的新生兒名字排行榜，男孩第一名為「碧」，女孩第一名為「翠」；示意圖，圖與新聞事件無關。（路透社資料照）

    日媒報導今年1至9月父母所登記的新生兒名字，男孩最受歡迎的字是「碧」，期許孩子長大後擁有一顆清澈純淨的心靈；女孩最受歡迎字則是「翠」，寓意希望孩子「活出精彩人生，忠於自我」。

    日本經濟新聞》報導，教育出版公司倍樂生公布旗下網路媒體新生兒父母所登記的名字，總共統計了男孩83839人，女孩83839人。男孩最受歡迎名字2至5名分別是「湊」、「陽翔」、「朝陽」、「蓮」；女生最受歡迎的名字2至5名分別是「陽葵」、「凜」、「芽依」、「陽菜」，讀法都是主流讀法。

    檢視名字念法的話，男女共通的第1名是「SANA」，2至5名為「AOI」、「HINATA」、「HARU」、「TSUMUGI」，男孩部分「HARUTO」已蟬聯17年的榜首，女孩部分「SANA」是第2年居冠。男孩念法2至5名為「MINATO」、「RIKU」、「AOTO」、「YUITO」，女孩念法2至5名為「EMA」、「MIO」、「TSUMUGI」、「MEI」。

    漢字方面，男孩名字排名去年在百名外的「善」今年名列第52，「朔」也竄至第13，女孩名字則是「結」、「櫻」、「心都」排名上升，除了單字名短外，能夠喚起日本情懷和風景的名字也越來越受歡迎。

