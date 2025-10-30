川普談笑風生還拍背！習近平僵硬、不敢說話挨酸「沒帶小本本」

川習會今（30）日正式登場。（法新社）

川習會今（30）日正式登場，在會議開場前，川普與習近平簡單寒暄，川普談笑風生，稱習近平是強硬的談判者，還多次拍他的背。相較之下，習近平相當拘謹，除了「很高興見到你」之外，幾乎一言不發。不少網友對此諷刺，習近平忘了帶出他的「小本本」就不會講話。

根據國外媒體釋出影片，在會談開始前，川普和習近平在金海國際機場舉行短暫會面，川普談笑風生，還多次親熱地拍習近平的背，顯然掌握主導權。相較之下，習近平非常拘謹，動作僵硬，除了一開始表示「很高興見到你」之外，幾乎沒有說話，甚至在川普拍他背時都沒有任何回應。

旅美作家曹長青在X發文指出，相較之下，79歲的川普顯然比72歲的習近平更有活力，在場有記者用中文問到台灣問題，習近平也不回答。

網友對此紛紛留言：「習包子沒拿小本本就不會說話」、「他心說了，千萬別難為我，沒帶小本本，我實在不知道說什麼」、「沒有小本本，不知說啥」、「包子出門變內向了」、「一出到外面就畏畏縮縮不敢張狂，這是小學生的特質」、「壞了，沒帶小本本」。

