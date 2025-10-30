為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    澤倫斯基：烏方隨時可談和平 但不接受「撤軍換停火」

    2025/10/30 15:25 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方隨時準備展開和平談判，但拒絕接受俄方要求「先撤軍」的停火條件。（路透）

    烏俄戰爭仍陷僵局，烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方隨時準備展開和平談判，但拒絕接受俄方要求「先撤軍」的停火條件，並強調談判地點「可在任何地方舉行，唯獨不能在俄羅斯或白俄羅斯」。

    根據路透報導，美國總統川普與俄羅斯總統普廷原定本月於匈牙利首都布達佩斯舉行會談。但莫斯科堅持要求烏克蘭必須讓出更多領土作為停火前提，而川普則支持烏克蘭立場，主張以現有前線為基礎立即停火，雙方未能達成共識導致會談擱置。

    澤倫斯基在週二會見來訪的荷蘭外交部長戴維·範韋爾（David van Weel）後告訴記者，烏克蘭預計將於本週五或週六與歐洲官員會晤，研議具體停火方案細節。他強調，「在討論終戰前，必須先達成停火協議」。

    他同時呼籲美國國會加強對俄制裁，並指出烏克蘭仍需歐洲盟友穩定財政支持2至3年。此外，他也表態希望中國在結束戰爭上「施加壓力」，不要以任何形式協助俄羅斯繼續侵略。

    澤倫斯基最後表示，即使在對烏立場曖昧的匈牙利舉行會談也無妨，「只要能帶來成果，哪裡談都可以；當然，俄羅斯和白俄除外。」

