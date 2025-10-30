川普高喊「我們達成協議了！」 一文看懂川習會貿易戰休兵成果

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平30日在南韓釜山，於亞太經合會（APEC）峰會場邊結束雙邊會晤後交談。（路透）

在結束與中國國家主席習近平長達100分鐘的會談後，美國總統川普於返回美國的「空軍一號」專機上，高調向隨行記者宣布：「我們達成協議了！」（We have a deal）。他不僅將此次峰會評為「12分（滿分10分）」，更揭示了一系列美中貿易戰休兵的重大突破。

根據香港《南華早報》報導，川普形容此次會談「驚奇地好」且充滿善意，雙方在多項議題上達成共識。以下為此次川習會後，川普透露的關鍵成果整理：

● 貿易戰休兵 中恢復採購大豆、美降芬太尼關稅

川普表示，中國將「立即」恢復採購大量的美國大豆及其他農產品。作為回報，美國將把針對芬太尼相關的20%中國商品關稅，立即調降至10%。川普稱，習近平承諾將「非常努力地」處理芬太尼前體化學品的出口問題。

● 稀土、造船業爭端暫緩

川普宣稱，中國稀土出口管制的障礙「現在已經消失了」，並表示北京同意暫緩稀土管制一年，此協議在一年後將可再延長。同時，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也表示，美國將暫緩對中國造船業的調查。

● 輝達晶片出口有譜？川普：由北京與輝達續談

針對外界高度關注的科技戰，川普透露，他與習近平討論了美國輝達（Nvidia）公司對中國的晶片出口問題。川普表示，後續將由北京方面與輝達公司繼續談判，但他澄清，此次會談並未觸及輝達最新的Blackwell晶片銷售問題。

● 台灣議題從未被提及

川普在專機上明確表示：「台灣議題從未被提及。」（Taiwan never came up）。

● 烏克蘭、核武議題

川普證實，他與習近平就烏克蘭危機進行了「長時間的交談」，美方願意與中方合作，看看是否能「結束這場戰爭」。此外，他也向習近平提及希望推動核裁軍，並表示未來若美俄達成協議，也會將中國納入。

● 領導人互訪與未來展望

川普宣布，他已同意將於明年四月訪問中國，而習近平也預計將訪問美國。川普表示，此次達成的貿易協議，將在每年年底進行年度協商。

