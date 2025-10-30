岩手社區活動中心一早出現「進擊的黑熊」 高速撞凹大門逃逸

岩手縣雫石町今（30）日上午驚傳一隻亞洲黑熊闖入市區後，高速衝撞當地社區活動中心的大門，造成門框凹損、玻璃出現裂痕後逃離現場。（圖擷取自「朝日新聞」YouTube）

日本今年熊害範圍逐漸擴大，專家還觀察到熊不僅突襲人類，甚至主動侵入人類居住的建築內，異常舉動引發各界擔憂。岩手縣雫石町今（30）日上午驚傳，一隻亞洲黑熊闖入市區後，高速衝撞當地社區活動中心的大門，造成門框凹損、玻璃出現裂痕後逃離現場，所幸當時尚未開館，無人受傷。

綜合日媒報導，這起事件發生在今日上午6點25分左右，根據警方與町公所提供的監視畫面顯示，一頭體長約1公尺的黑熊，以極快的速度飛奔向町中央公民館，接著2度撞上大門口的自動門，導致門上的2片玻璃出現裂痕、部分金屬框架損壞，事後黑熊並未試圖闖入館內繼續破壞，而是返回原路離開。

請繼續往下閱讀...

事發約1小時後，71歲的兼職清潔員米倉和榮準備進入館內上班，未料卻在門口發現自動門脫落變形，門上還有明顯的熊爪痕，還黏著一些毛髮與鮮血，嚇得他趕緊通報相關單位。米倉和榮受訪透露，他上班途中聽到其他居民說有熊出沒，沒想到熊會主動攻擊町中央公民館，也慶幸大門玻璃並未碎裂，不然後果不堪設想。

報導指出，町中央公民館位於市中心，附近有町公所、消防署、町立圖書館等建築，還有國小生上下學必經的路段。目前館方已緊急更換新的大門，並暫時將所有的自動門改為手動操作，以防熊再度闖入，目前已恢復正常開館。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法