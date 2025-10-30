為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    岩手社區活動中心一早出現「進擊的黑熊」 高速撞凹大門逃逸

    2025/10/30 15:24 即時新聞／綜合報導
    岩手縣雫石町今（30）日上午驚傳一隻亞洲黑熊闖入市區後，高速衝撞當地社區活動中心的大門，造成門框凹損、玻璃出現裂痕後逃離現場。（圖擷取自「朝日新聞」YouTube）

    岩手縣雫石町今（30）日上午驚傳一隻亞洲黑熊闖入市區後，高速衝撞當地社區活動中心的大門，造成門框凹損、玻璃出現裂痕後逃離現場。（圖擷取自「朝日新聞」YouTube）

    日本今年熊害範圍逐漸擴大，專家還觀察到熊不僅突襲人類，甚至主動侵入人類居住的建築內，異常舉動引發各界擔憂。岩手縣雫石町今（30）日上午驚傳，一隻亞洲黑熊闖入市區後，高速衝撞當地社區活動中心的大門，造成門框凹損、玻璃出現裂痕後逃離現場，所幸當時尚未開館，無人受傷。

    綜合日媒報導，這起事件發生在今日上午6點25分左右，根據警方與町公所提供的監視畫面顯示，一頭體長約1公尺的黑熊，以極快的速度飛奔向町中央公民館，接著2度撞上大門口的自動門，導致門上的2片玻璃出現裂痕、部分金屬框架損壞，事後黑熊並未試圖闖入館內繼續破壞，而是返回原路離開。

    事發約1小時後，71歲的兼職清潔員米倉和榮準備進入館內上班，未料卻在門口發現自動門脫落變形，門上還有明顯的熊爪痕，還黏著一些毛髮與鮮血，嚇得他趕緊通報相關單位。米倉和榮受訪透露，他上班途中聽到其他居民說有熊出沒，沒想到熊會主動攻擊町中央公民館，也慶幸大門玻璃並未碎裂，不然後果不堪設想。

    報導指出，町中央公民館位於市中心，附近有町公所、消防署、町立圖書館等建築，還有國小生上下學必經的路段。目前館方已緊急更換新的大門，並暫時將所有的自動門改為手動操作，以防熊再度闖入，目前已恢復正常開館。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播