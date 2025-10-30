為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日媒批露日中領袖會談10/31舉行 高市早苗證實：已在協調中

    2025/10/30 14:38 駐日特派員林翠儀／東京30日報導
    日本首相高市早苗今天下午出發前往南韓出席亞太經合會（APEC）峰會，出發前高市早苗向媒體表示，抵韓後將與南韓總統李在明舉行首次會談，對於日中領袖會談，她則表示目前已在協調中。（路透）

    日本首相高市早苗今天下午出發前往南韓出席亞太經合會（APEC）峰會，出發前高市早苗向媒體表示，抵韓後將與南韓總統李在明舉行首次會談，對於日中領袖會談，她則表示目前已在協調中。（路透）

    日本首相高市早苗今天下午出發前往南韓出席亞太經合會（APEC）峰會，出發前高市早苗向媒體表示，抵韓後將與南韓總統李在明舉行首次會談，對於日中領袖會談，她則表示目前已在協調中；根據日媒報導，日中雙方目前正在協調高市早苗與中國國家主席習近平於31日舉行首次會談。

    高市早苗今天下午啟程前往南韓慶州，預定在南韓停留3天，除了出席APEC領袖峰會，她也預定利用開會期間與各國領袖舉行雙邊會談。

    對於各方關切她是否會與習近平舉行上任後的首次會談，高市早苗證實目前雙方仍在協調中。高市日前在國會的首次施政方針演說中表示，中國仍是日本「重要的鄰國」，將持續推進「戰略互惠關係」，但她也坦言，日中之間確實存在安全保障上的顧慮。

    另外，日本外相茂木敏充27日在馬來西亞與中國總理李強有過接觸，28日和中國外長王毅舉行電話會談，雙方確認將全面推動戰略互惠關係，並就峰會舉行進行準備。

    《朝日新聞》引述日本官員的透露指出，中國認為高市早苗是對中強硬派和親台派，過去習近平在日本新首相就職當天都會發賀電，但對高市就任卻未有任何消息。

    先前有日媒分析指出，習近平是否與高市會談，可能視川普與習近平的會談結果而定，尤其是台灣、貿易與安全議題的處理方式。而美國總統川普今天稍早與習近平的會談中，並未提到台灣問題，而且也沒有直接批評中國，日本電視台報導，這才讓中國決定舉行日中領袖會談。

