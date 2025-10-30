川習會很驚奇？川普：我們「幾乎同意所有事」完全沒談台灣

川普稱，他與習近平「幾乎達成了所有協議」。（路透）

美國總統川普30日在結束與中國國家主席習近平長達1小時40分鐘的會談後，於返回美國的「空軍一號」專機上向記者表示，這場會晤「驚奇地好」，他與習近平「幾乎達成了所有協議」。然而，針對外界最關切的台灣議題，川普明確表示：「台灣議題從未被提及。」（Taiwan never came up）。

綜合外媒報導，川普以其典型的樂觀風格，形容此次峰會若以1到10分評分，他會給出12分，並稱雙方做出了許多「驚奇的」決定。這是川普在會後，首度對外透露會談的內容與氛圍。

聚焦貿易戰休兵 稱美中「幾乎達成所有協議」

在具體成果方面，川普透露了幾項重大進展。他表示，中國將「立即」恢復採購美國大豆，這項貿易在過去的美中貿易戰中幾乎歸零，對美國農業地區造成了巨大衝擊。

川普也說，習近平承諾將「非常努力地」試圖阻止用於製造芬太尼（fentanyl）的前體化學品出口至美國。作為回報，川普表示，美國將把對中國商品加徵的一般關稅，從目前的平均57%降至47%。此外，雙方也同意繼續進行會談與互訪，川普稱他將於明年四月訪問中國，習近平則將在此後訪問美國。

除了貿易議題，川普也證實，他與習近平就烏克蘭危機進行了「長時間的交談」。

對於他在會前突然宣布美國將恢復核武器試驗一事，川普也再度評論，他表示：「既然其他人正在進行測試，我認為我們也這樣做是合適的。」

