為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川習會很驚奇？川普：我們「幾乎同意所有事」完全沒談台灣

    2025/10/30 13:56 編譯陳成良／綜合報導
    川普稱，他與習近平「幾乎達成了所有協議」。（路透）

    川普稱，他與習近平「幾乎達成了所有協議」。（路透）

    美國總統川普30日在結束與中國國家主席習近平長達1小時40分鐘的會談後，於返回美國的「空軍一號」專機上向記者表示，這場會晤「驚奇地好」，他與習近平「幾乎達成了所有協議」。然而，針對外界最關切的台灣議題，川普明確表示：「台灣議題從未被提及。」（Taiwan never came up）。

    綜合外媒報導，川普以其典型的樂觀風格，形容此次峰會若以1到10分評分，他會給出12分，並稱雙方做出了許多「驚奇的」決定。這是川普在會後，首度對外透露會談的內容與氛圍。

    聚焦貿易戰休兵 稱美中「幾乎達成所有協議」

    在具體成果方面，川普透露了幾項重大進展。他表示，中國將「立即」恢復採購美國大豆，這項貿易在過去的美中貿易戰中幾乎歸零，對美國農業地區造成了巨大衝擊。

    川普也說，習近平承諾將「非常努力地」試圖阻止用於製造芬太尼（fentanyl）的前體化學品出口至美國。作為回報，川普表示，美國將把對中國商品加徵的一般關稅，從目前的平均57%降至47%。此外，雙方也同意繼續進行會談與互訪，川普稱他將於明年四月訪問中國，習近平則將在此後訪問美國。

    除了貿易議題，川普也證實，他與習近平就烏克蘭危機進行了「長時間的交談」。

    對於他在會前突然宣布美國將恢復核武器試驗一事，川普也再度評論，他表示：「既然其他人正在進行測試，我認為我們也這樣做是合適的。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播