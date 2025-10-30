「我們也愛川普」白宮幕僚雙姝現身慶州街頭 巧遇示威遊行、親切互動YTR

白宮新聞秘書李威特（左）與新聞聯絡助理馬丁現身慶州冰淇淋店，親切與YTR互動。（擷取自일롱 머스크/YT）

美國總統川普結束為期兩天一夜的南韓訪問行程，今（30）日啟程離境。同行的兩名白宮女性幕僚，新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）與新聞聯絡助理馬丁（Margo Martin）昨（29）日被拍到現身慶州街頭，不僅站在路邊觀看一場保守派團體集會遊行，還在冰淇淋店與南韓Youtuber互動。

綜合韓媒報導，李威特與馬丁昨日晚間出現在慶州市區的「皇理團路」商圈，恰巧遇上由保守派團體「自由大學」主辦的遊行。現場民眾揮舞美、韓國旗，高喊「李在明下台」、「尹錫悅回歸」、「彈劾無效」等口號，甚至有人舉起「韓國人愛川普」的布條。兩人站在人群旁邊觀察、錄影，神情好奇又帶著興奮，畫面隨即在韓網流傳。

稍後，南韓YouTuber「일롱 머스크」在街頭直播時偶遇兩人，親切打招呼「您好，我愛川普！」李威特笑著回應「我們也愛川普！」對方又說「我們正在為自由而遊行」，李威特則點頭回答：「我看到了」這段互動影片瞬間引發討論。

當晚，李威特還在個人Instagram限時動態曬出，此次訪韓購買的13項美妝保養產品，據推測購自當地知名連鎖美妝店「Olive Young」，瞬間引發熱烈討論。

李威特與馬丁站在慶州街頭觀看示威遊行，馬丁更拿出手機拍攝記錄。（擷取自일롱 머스크/YT）

