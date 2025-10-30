中國宣布神舟21號將飛往天宮太空站 成員包括3人4鼠

中國航天局今（30）日宣布，將於21日開始下一次載人前往天宮太空站的飛行任務。圖為參與任務成員。（法新社）

中國航天局今（30）日宣布，將於21日開始載人前往天宮太空站的飛行任務。參與任務成員將包括中國有史以來最年輕的太空人以及4隻實驗鼠。

根據法新社報導，中國載人航天工程辦公室（CMSA）發言人表示，神舟21號將於31日晚間11時44分從中國西北部的酒泉衛星發射中心發射升空。

由3名太空人組成的隊組每6個月在天宮太空站輪換1次。天宮太空站是中國太空計畫的重中之重，中國已在天宮太空站投入數十億美元。

此次飛行任務將由經驗豐富的太空人張陸領銜，他曾於2年前執行過神舟15號任務。張陸將帶領有效載荷專家張宏章和飛行工程師武飛完成他們的首次太空飛行。

根據中國官方消息，剛滿32歲的武飛將成為迄今為止執行太空任務最年輕的中國太空人。

中國航天局發言人指出，該任務還會有2隻雄性小鼠和2隻雌性小鼠參與。牠們將成為中國首次在軌實施嚙齒類哺乳動物空間科學實驗的對象。

中國聲稱，目標是在2030年前實現載人登月，並在月球表面建立基地。中國航太局30日強調，將「堅定不移」朝著此目標邁進。

