    首頁 > 國際

    川普搭機返美 「川金會」告吹

    2025/10/30 13:22 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普30日在南韓釜山金海國際機場，登上「空軍一號」專機時揮手致意。（路透）

    美國總統川普30日在南韓釜山金海國際機場，登上「空軍一號」專機時揮手致意。（路透）

    在與中國國家主席習近平舉行峰會後，美國總統川普已搭乘「空軍一號」專機自南韓金海空軍基地起飛，結束其為期兩天的南韓訪問以及此次亞洲三國之行。根據香港《南華早報》報導，原先備受外界矚目、傳出川普政府正積極討論的川普與北韓領導人金正恩的會晤最終並未舉行。

    川普在登機前與前來送行的南韓外交部長趙顯、南韓駐美大使康京和等人短暫交談。根據白宮稍早發布的時程顯示，川普預計將返回白宮，並在傍晚參加萬聖節活動。

    川普此次亞洲行，在抵達南韓前，先訪問了日本，並與新上任的日本首相高市早苗舉行會談。雙方同意強化美日同盟的嚇阻與反應能力，並加強經濟合作，高市也承諾將提高日本的國防開支。

    除了與習近平的雙邊會晤，川普28日也在慶州舉行的APEC論壇周邊與其他多位世界領導人舉行了會談。

    川普前腳剛走 習近平展開南韓國是訪問

    相較於川普的匆匆離去，中國國家主席習近平則正要展開其為期三天的南韓國是訪問。在此期間，他將與南韓總統李在明舉行峰會，並出席在慶州舉行的APEC領袖峰會。

    李在明總統稍早接受新華社專訪時表示，首爾的目標是與北京合作，在貿易、供應鏈與民間交流等領域推進務實合作，以在「友好競爭」與「平等合作」的基礎上，改善雙邊關係。

