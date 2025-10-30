為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    白宮新聞秘書也淪陷！李威特嗨曬「韓國美妝」戰利品

    2025/10/30 13:28 即時新聞／綜合報導
    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）。（歐新社）

    美韓峰會落幕後，韓流美妝意外成為話題焦點。美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）隨川普總統出訪南韓期間，也被當地美妝文化深深吸引，返程前更在社群上開心曬出大批「戰利品」。

    李威特在Instagram限時動態分享照片，疑似飯店床上整齊擺放13項韓國美容產品，包括面膜、精華液、防曬乳、護唇膏與卸妝油等，並搭配愛心眼表情符號，開心直呼「韓國保養品戰利品」，展現對韓國美妝產品的喜愛。

    韓媒指出，李威特的戰利品包括MEDIHEAL面膜、VT Cosmetics痘痘貼、Medicube防曬乳與毛孔淨化棉片、Beauty of Joseon卸妝油與潔顏乳、防曬乳、Torriden精華液、Bring Green舒緩乳霜、Round Lab防曬乳及goodal青橘精華液。並推測這些商品是她在韓國出訪期間購入，其中部分包裝顯示為當地知名美妝連鎖店「Olive Young」的獨家商品。

    28歲的李威特是白宮史上最年輕的新聞秘書，自去年1月由川普任命上任以來，憑藉亮眼形象與自信風格屢受關注。此次她公開曬出韓國美妝戰利品，也引發熱烈討論。

    李威特開心在IG曬出此次隨川普訪韓的13樣美妝戰利品。（擷取自@karolineleavitt/IG）

