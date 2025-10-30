為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川習會釜山登場 會談100分鐘後結束 微笑握手成果仍是謎

    2025/10/30 12:48 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普（左）與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行會談。圖為會後兩人握手道別，但未對外發表任何評論。（美聯社）

    美國總統川普（左）與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行會談。圖為會後兩人握手道別，但未對外發表任何評論。（美聯社）

    全球矚目的「川習會」於南韓釜山登場，美國總統川普與中國國家主席習近平在亞太經合會（APEC）峰會場邊，進行了長達1小時40分鐘的會談。根據英國《衛報》報導，會後兩人握手道別，但雙方皆未立即對外發表任何公開評論，隨後各自乘車離去。

    這是川普與習近平自2019年以來的首次面對面會晤，旨在為陷入緊張的美中貿易戰尋求休戰方案。

    報導指出，中方與會官員包括外交部長王毅、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理何立峰等人。美方與會者則有國務卿魯比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等內閣成員。

    香港《南華早報》報導，會談結束後，現場直播畫面顯示，川普與習近平一同走出釜山金海空軍基地內的會場，兩人面帶微笑，並在道別前進行了最後一次握手。川普更在習近平轉身前，輕聲對其耳語了幾句話，並親自將這位中國領導人送至他的座車旁。

    魯比歐等美方官員在離開會場時，也被鏡頭捕捉到面帶微笑。然而，截至目前，雙方代表團皆未就此次會談的具體成果發表任何正式聲明。

    此次川習會的時長約100分鐘，報導指出，這比過去兩國領導人在APEC或G20等多邊活動場邊舉行的高風險峰會要短一些。過往的類似峰會，時長通常會超過2小時，有時甚至會延長至4小時。

    在會談期間，台灣外交部長林佳龍則向媒體表示，對台美關係抱持「信心」。

