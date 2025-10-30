「川習會」1小時40分鐘結束！沒開聯合記者會 川普秒登機返美

「川習會」歷時約1小時40分鐘結束，川普與習近平一同步出會場，兩人再次握手，川普對習近平耳語，（路透）

美國總統川普與中國國家領導人習近平在南韓金海空軍基地進行會談，這次「川習會」歷時約1小時40分鐘結束，雙方步出會場後再次握手，隨後習近平上車離開，川普也登上空軍一號返美，未進行會後記者會。

綜合外媒報導，「川習會」在台灣時間今中午11點50分落幕，歷時約1小時40分鐘，川普與習近平一同步出會場，兩人再次握手，川普對習近平耳語，隨後習近平上車，隨扈們在車旁奔跑下離開，川普也登上空軍一號，在登機對外揮手致意，空軍一號在中午12點15分起飛返美。

這次「川習會」中美各派6名高層參與談判，美方代表為國務卿盧比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）以及美國駐中國大使帕度（David Perdue）。

中方代表包括中共中央政治局常委蔡奇、外交部長王毅、國務院副總理何立峰，以及國家發展改革委主任鄭柵潔、外交部常務副部長馬朝旭和商務部長王文濤。

這次「川習會」結束後，未召開聯合記者會，川普也尚未接受記者採訪，以及對會面做出任何回應，不清楚2人是否談及台灣議題。

