為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    避免萬聖節混亂 日本澀谷八公像封鎖至1日清晨

    2025/10/30 12:26 即時新聞／綜合報導
    澀谷因應萬聖節人潮，地標八公像預計封鎖至1日清晨5點。（圖擷取自「YouTube」）

    澀谷因應萬聖節人潮，地標八公像預計封鎖至1日清晨5點。（圖擷取自「YouTube」）

    日本澀谷的忠犬八公像為著名地標，也是許多人約見面時的集合地點，不過澀谷區為了因應明（31日）的萬聖節人潮，於今（30日）早上6點左右開始架設圍欄，8點左右完成封閉，預計11月1日清晨5點解禁。

    綜合媒體報導，去年萬聖節期間，澀谷十字路口一帶大概有1萬8千人左右，而今年萬聖節恰逢星期五，預計遊客數量會更高。自2024年10月起，澀谷站週邊地區全年禁止在街上喝酒，時間為晚上6點至隔天清晨5點，區公所已要求部分便利商店和零售店在31日的禁止街上飲酒時段停止販售酒精類飲品，以及暫停電動滑板車租賃服務。

    澀谷區為呼籲街上禁止喝酒，預計在31日晚上6點至清晨5點調派90位工作人員和125位民間保全；此外，為防止人群聚集事故，將在包含八公廣場在內約10個地點設置監控塔，且警方會再在車站附近實施交通管制。

    澀谷區長長谷部健強調，今年的關鍵字是「不製造紛亂的萬聖節」，提醒人們如果想要製造混亂，請不要到澀谷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播