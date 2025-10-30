避免萬聖節混亂 日本澀谷八公像封鎖至1日清晨

澀谷因應萬聖節人潮，地標八公像預計封鎖至1日清晨5點。（圖擷取自「YouTube」）

日本澀谷的忠犬八公像為著名地標，也是許多人約見面時的集合地點，不過澀谷區為了因應明（31日）的萬聖節人潮，於今（30日）早上6點左右開始架設圍欄，8點左右完成封閉，預計11月1日清晨5點解禁。

綜合媒體報導，去年萬聖節期間，澀谷十字路口一帶大概有1萬8千人左右，而今年萬聖節恰逢星期五，預計遊客數量會更高。自2024年10月起，澀谷站週邊地區全年禁止在街上喝酒，時間為晚上6點至隔天清晨5點，區公所已要求部分便利商店和零售店在31日的禁止街上飲酒時段停止販售酒精類飲品，以及暫停電動滑板車租賃服務。

請繼續往下閱讀...

澀谷區為呼籲街上禁止喝酒，預計在31日晚上6點至清晨5點調派90位工作人員和125位民間保全；此外，為防止人群聚集事故，將在包含八公廣場在內約10個地點設置監控塔，且警方會再在車站附近實施交通管制。

澀谷區長長谷部健強調，今年的關鍵字是「不製造紛亂的萬聖節」，提醒人們如果想要製造混亂，請不要到澀谷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法