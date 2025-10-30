旅日注意！北海道出沒「400公斤級巨熊」 肥到進不去捕獸籠

位於北海道北部沿岸的苫前町，當地獵友設置在捕獸籠附近的監視器，意外拍到一頭重達重約400公斤的巨熊。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

日本今年熊出沒、襲人事件急遽增加，傷亡人次持續攀升，嚴重熊害也讓部分地方政府難以應對，請求防衛省派出自衛隊支援。協助捕抓棕熊的獵友會也透露，他們設置在北海道苫前町的監視器，不僅拍到多頭棕熊出沒，甚至出現一隻重約400公斤的巨熊，肥厚身軀完全進不去捕獸籠，消息引發當局高度警戒。

綜合日媒報導，位於北海道北部沿岸的苫前町，棕熊時常出沒在人類居住區域，不過今年出沒次數明顯增加，苫前町獵友會成員為此增加巡邏次數，期間捕殺6頭熊，數量創歷史新高。根據獵友會提供的資料，他們在國道附近樹林設置2個箱型捕獸籠，本月成捕獲3頭熊，體重落在150到300公斤之間，然而獵友會眾人行仍不敢掉以輕心。

會長林豐行透露，為掌握熊隻出沒情況，他們有在捕獸籠附近設置監視器，未料卻在上月底拍到一頭體型龐大的巨熊，不僅能看到牠行走時腹部脂肪不斷晃動，且肥厚臀圍明顯超過捕獸籠出入口尺寸，而且牠相當聰明，知道捕獸籠是陷阱不會輕易靠近。林豐行指出，這頭熊重達400公斤，且捕獸籠設置區域至少還有5隻同重量的巨熊。

報導指出，苫前町自古被稱為「熊之町」，當地鄉土資料館還收藏需多獵人捕殺的棕熊標本，其中最大的一頭在1980年被捕殺、重達500公斤的棕熊，由林豐行與其他獵人一起捐贈給館方。林豐行坦言，目前苫前町獵友會僅有9名成員，加上大部分是農民，很難在農忙時節抽空出動，因此難以協助快速減少頻繁入侵人類居住區的熊隻數量。

這起消息也在日本網路引發話題，不少網友想到苫前町曾在1915年12月，發生一起日本史上最嚴重、最血腥的獸害「三毛別棕熊襲擊事件（三毛別羆事件）」，擔憂歷史悲劇會再度重演。據了解，當年有一隻重達約340公斤、別名「袈裟懸」的棕熊，連續襲擊當地拓荒村落，造成7人慘死、3人受傷，當局為此出動近600人、10多隻獵犬組成大型獵熊隊入山追捕，最終被一名獨自追捕的日俄戰爭老兵山本兵吉擊斃。

目前苫前町鄉土資料館收藏的展品中，有一頭重達500公斤的棕熊標本，牠在1980年被捕殺獵人捕殺。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

苫前町曾在1915年，曾發生日本史上最嚴重的獸害「三毛別棕熊襲擊事件」。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

