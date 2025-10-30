為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    自稱與川普是「掌舵人」！習近平：讓中美關係大船平穩前進

    2025/10/30 11:24 即時新聞／綜合報導
    習近平（右）今天在川習會開始前對媒體表示，他和川普（左）作為「掌舵人」，應該要控制好方向，讓中美關係這艘「大船」平穩前進。（美聯社）

    美國總統川普今日（30日）在南韓與中國國家主席習近平會面，川習會開始前，兩人在媒體鏡頭前握手寒暄。習近平說，他和川普作為「掌舵人」，應該要控制好方向，讓中美關係這艘「大船」平穩前進。

    根據外媒報導，習近平指出，自從川普總統當選以來，兩人共進行3次通話、多次互致信函，保持密切聯繫，共同引導中美關係維持整體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪協商，針對解決各自目前的主要關切議題達成基本共識，也為今天的會晤提供了必要條件。

    習近平強調，中美兩國國情不同，難免有些分歧，作為世界前兩大經濟體，有時也會有摩擦，這很正常。習近平表示，面對風浪和挑戰，他和川普總統作為「掌舵人」，應該要控制好方向、掌握大局，讓中美關係這艘大船平穩前進。

    此次「川習會」也是兩人自從2019年日本G20峰會以來，首次面對面會晤。兩人在媒體前寒暄、握手致意後，便前往會場進行談話。

