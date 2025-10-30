為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    影片曝光！美軍在太平洋擊沉1艘涉嫌運毒船隻 船上4人全數罹難

    2025/10/30 10:23 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國國防部長赫格塞斯29日宣布，美軍在東太平洋對1艘涉嫌運毒船隻進行襲擊，導致船上4人全部死亡。（擷自X@SecWar）

    美國國防部長赫格塞斯29日宣布，美軍在東太平洋對1艘涉嫌運毒船隻進行襲擊，導致船上4人全部死亡。（擷自X@SecWar）

    美國國防部長赫格塞斯29日宣布，美軍在東太平洋對1艘涉嫌運毒船隻進行襲擊，導致船上4人全部死亡。此事件是川普政府在南美海域針對毒品發起的打擊行動的一部分。

    根據美聯社報導，赫格塞斯29日在社群媒體上表示，情報顯示該船「正沿著1條已知毒品走私路線航行，且載有毒品」。他發布的相關影片顯示，1艘船爆炸後冒出濃煙。

    川普政府已在該地區展開近2個月的軍事行動，同時集結一支規模龐大的軍艦部隊。此舉引發外界猜測，認為其目的是推翻委內瑞拉總統馬杜羅，美國指控他犯下毒品恐怖主義罪行。

    美國總統川普主張，襲擊船隻是阻止毒品流入美國的必要升級措施，強調美國正與販毒集團進行「武裝衝突」。但隨著攻擊涉嫌運毒船隻次數增加，美國國會關於總統權力界線的辯論也愈演愈烈，一些議員認為缺乏確鑿證據來證明攻擊行為正當性。

    1位知情人士透露，美國國會大廈舉行軍事簡報會，簡報由國防部和司法部官員為共和黨領袖和參議員進行。與此同時參議院正面臨1項戰爭權力決議的潛在投票，該決議將禁止在未經國會批准的情況下，對委內瑞拉境內或附近地區進行打擊。

    參議院情報委員會主席、民主黨籍參議員華納（Mark Warner）29日指出，川普政府已向共和黨通報襲擊船隻襲擊事件，但沒有向民主黨通報。華納聲稱，政府將民主黨人排除在美國軍事打擊行動的簡報會之外，且不向參議院一半成員提供打擊行動的法律依據，是不可辯解且危險的行為。

