美聯社：美國政府橫跨5屆允許、協助科技公司向中國出售監控技術

美聯社調查指出，亞馬遜雲端運算服務（AWS）等平台，已成為中國企業繞過美國AI晶片出口禁令的漏洞。圖為AWS在北京一場貿易展覽會上的攤位。（美聯社檔案照）

美聯社29日一篇調查報導發現，橫跨5屆共和、民主兩黨政府，美國政府不僅允許、甚至曾積極協助美國科技公司向中國的警察、政府機構與監控公司銷售技術。這份調查指出，儘管華府警告國家安全與人權問題，但在科技業遊說壓力下，國會多次放棄修補法律漏洞的機會。

自去年9月以來，美國國會議員已四度嘗試修補一個漏洞：被禁止購買美國先進AI晶片的中國公司，可透過租用微軟Azure或亞馬遜AWS等雲端服務繞過禁令。但這些提案引發超過100名科技業遊說者施壓，四次提案全部失敗，最近一次就在上個月。美聯社分析遊說文件發現，過去20年，美國科技與電信公司在涉及中國貿易的關鍵法案上，投入了數億美元遊說。

川普政府與晶片商的協議

報導指出，在川普政府任內，科技業的影響力比以往更加明顯。今年8月，川普宣布與輝達（Nvidia）和超微（AMD）達成協議，以抽取15%營收為條件，放寬對中先進晶片出口管制，儘管國安專家警告這些晶片可能落入中國軍方與情報單位手中。同月，川普宣布美國政府已購入英特爾（Intel）約110億美元的股份。

天安門後的禁令與漏洞

天安門大屠殺後，美國通過禁令限制向中國警察出口「犯罪控制與偵測」設備，但範圍僅限手銬、頭盔等低技術產品。報導稱，美國商務部「美國商業服務」部門，十多年來甚至主動協助美國供應商與中國安保機構接觸，2007年還舉辦網路研討會，教導美國公司如何向中國推銷監控工具。

天安門學運領袖、現為美國公民的周鋒鎖告訴美聯社：「這是利益驅動，戰略討論被噤聲或拖延。我極度失望，這是美國的戰略失敗。」

新疆維吾爾族倖存者哈提瓦吉（Gulbahar Haitiwaji）也向國會作證，她因基於美國技術的警務系統被標記為「恐怖份子」，在新疆再教育營遭受超過2年監控。她說：「美國明知可能造成嚴重後果，卻將這種技術賣給中國，真令人失望。」

