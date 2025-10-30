CNN：貿易戰成意外「大禮」川普讓中國證明不會被嚇倒

日前參與第20屆四中全會的中國共產黨主席習近平。（美聯社資料照）

無論10月30日「川習會」成果為何，美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，這場會晤本身已讓中國國家主席習近平達成其最大戰略目標，也就是以「全球對等強權」之姿，重返世界舞台的聚光燈中心。

CNN指出，川普總統任內掀起的貿易戰，雖挑戰了中國的經濟，卻也意外讓北京獲得「聚光燈下的舞台」，可在全球目光注視下展現其經濟韌性。分析形容，當其他國家忙著取悅川普、爭取減免關稅時，北京選擇硬碰硬，以反制措施迫使華府重返談判桌。

貿易戰意外成北京外交試煉場

這場在南韓舉行的川習會，是川普第二任期內首次與習近平面對面會談。CNN認為，這將是一個習近平在鞏固了美中關係新現實後，走進會談室的時刻：中國願意談判，但絕不會被嚇倒。

報導稱，儘管美方仍強調「以壓力創造槓桿」，但中國內部觀點認為，自己同樣掌握主動。北京已透過掌握全球稀土供應鏈、多元化貿易、並推動科技自主等方式，建立了自身的談判籌碼。

北京人民大學國際關係學院院長王義桅向CNN表示，對於川普第二任期可能對中國採取的行動，北京「已做好了充分準備」。他說：「川普總統自己也了解到，中國的能力已與八年前不同……他明白，美國已不再是主導力量。」

另一位人民大學學者王文則表示，北京「非常冷靜地面對美方製造的矛盾」，他更直言：「美國仍是重要夥伴，但在中國整體戰略格局中，其地位正在下降。」

CNN最後分析指出，北京在此次交鋒中真正追求的，或許不只是經貿上的讓步，更是一種國際形象的重塑，能讓川普以對等、尊重的姿態面對習近平，這在北京眼中，才是「真正的勝利」。

