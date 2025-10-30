台人經營大阪飯店宣布「違背祖宗的決定」 原因曝光網一面倒支持

日本大阪心齋橋飯店「J Hotel」是由台灣人經營，提供多項便利服務。（擷取自J Hotel 心齋橋大阪/臉書）

由台灣人經營的日本大阪飯店「J Hotel 心齋橋」以提供中文服務、包裹寄送返台與免費餐廳代訂等貼心措施廣受旅客好評。不過業者昨（29）日宣布，將調整「餐廳代訂服務」規則，並幽默表示「我們做了一個違背祖宗的決定」，原因曝光後，反而獲得網友一面倒支持。

「J Hotel 心齋橋」在臉書粉專發文表示，飯店長期免費協助旅客預約熱門餐廳，初衷是希望自由行旅客能輕鬆體驗在地美食，但近年卻頻頻遇到濫用情形，例如行程未定就要求預約、事後頻繁變更或取消，甚至有人臨時放鳥、用餐後拒傳收據，還有人謊稱「走錯店」，不然就是完全沒有前往，「不好意思，我們忘記了」。

業者透露，部分餐廳如知名燒肉店「敘敘苑」因此拒絕接受代訂，認為「J Hotel 的客人不守約」，導致其他守信住客權益受損。更令團隊無奈的是，有客人誤會飯店索取收據是為了「吃回扣」，或因餐廳客滿而指責飯店「不願幫忙預約」。業者坦言：「這樣的誤解讓我們委屈到想哭。」

飯店強調，當信任被濫用、誠信被視為理所當然時，不僅讓合作店家難以信任，也破壞了整體旅宿體驗。經內部討論後，決定調整代訂規則：預約需支付5000日圓押金，完成用餐並回傳餐廳收據後，全額退還；更改或取消預約需支付2000日圓手續費；用餐前48小時內變更或取消，5000日圓押金將作為違約金不予退還。

「J Hotel 心齋橋」提到，能理解每位旅客的行程都有可能臨時變動，但也呼籲以負責任的態度使用這項免費服務，誠信與尊重才能讓這項便利的服務長久持續下去，感謝大家的理解與配合。

貼文發布不到一天就吸引近9000人按讚，網友留言力挺，「用你們的信用，按照你們的規則，無可厚非，非有人犯賤要破壞規則只好如此」、「雖然我還未自由行去住貴飯店，但我非常支持贊成你們的作法，有些客人真的寵不得，加油，做得好」、「收取押金本來就很合理，不能給你方便你當隨便」、「有誠信的人不會在意被收押金，那只是預付金。收押金真是可以嚇阻很多不守規矩的人。加油，祖宗不會生氣的。」

