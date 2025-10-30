巴勒斯坦稱加薩已104死253傷 以軍宣布恢復停火

以軍空襲加薩，巴勒斯坦衛生官員稱已造成104人死亡。（彭博社）

以色列指控哈瑪斯在加薩走廊拉法向以軍開火，並向加薩展開空襲。據巴勒斯坦衛生官員稱，以軍空襲造成104人死亡。以軍29日結束空襲後表示，在加薩走廊恢復停火。

根據美聯社報導，巴勒斯坦衛生部指出，夜間空襲造成至少104人死亡，其中包括20名婦女和46名兒童。另有253人受傷，其中大部分是婦女和兒童。

請繼續往下閱讀...

以軍29日發表聲明稱，襲擊數十個哈瑪斯目標，包括個人、觀察哨、武器庫、隧道等。以軍補充，此次行動擊斃多名哈瑪斯高級武裝分子，其中包括21名不同級別的指揮官。

以軍強調，殲滅的哈瑪斯武裝分子參與了2023年10月7日對以色列人的屠殺，其中包括努赫巴連（Nukhba）連長庫德拉（Hatem Maher Mousa Qudra），他曾指揮對艾因哈什洛沙基布茲（Ein Hashlosha Kibbutz）的襲擊。

軍方說，將繼續採取堅決回應和果斷行動，消除對以色列的任何威脅。

以色列外交部發言人馬默斯坦（Oren Marmorstein）表示，哈瑪斯應對其違反停火協議的後果負責，並將高死亡人數歸咎於該組織利用平民作為盾牌。

哈瑪斯則堅稱沒有參與拉法襲擊事件，並指責以色列違反停火協議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法