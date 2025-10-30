荷蘭變天？大選出口民調：38歲「D66」出櫃黨魁有望組閣

中間派「民主六六黨」（D66）已公開出櫃的黨魁耶滕（Rob Jetten），有望成為荷蘭史上最年輕且首位的同性戀總理。（歐新社）

荷蘭一場提前舉行的國會大選出口民調顯示，中間派的「民主六六黨」（D66）有望成為國會最大黨，而極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）的自由黨（PVV）則預計將失去三分之一的席次。若結果獲得證實，D66年僅38歲、已公開出櫃的黨魁耶滕（Rob Jetten），可能成為荷蘭史上最年輕且首位的同性戀總理。

根據《衛報》報導，這份出口民調預估，D66將在150席的國會中，拿下27個席次，相較於2023年僅獲9席的成績，可謂歷史性的回歸。與此同時，懷爾德斯的反移民自由黨，席次則預計從37席暴跌至25席。耶滕充滿活力與樂觀的競選風格，顯然與厭倦了過去兩年極右派聯合政府內鬥與低效的荷蘭選民，產生了共鳴。

耶滕在萊登（Leiden）的黨內勝選晚會上，向歡欣鼓舞的支持者表示，D66取得了史上最佳成績，象徵「數百萬荷-蘭人已經翻開了新的一頁」，告別了「消極、仇恨、『辦不到』的政治」，並矢言要讓政府再次為人民而存在。

報導指出，即使最終結果讓自由黨保住第一大黨地位，懷爾德斯在2023年勝選後短暫的執政時期，目前看來也已結束，因為所有主流政黨都已排除與其共組聯合政府的可能性。

聯合政府談判艱難 住宅危機成燙手山芋

在荷蘭的比例代表制下，沒有單一政黨能贏得多數，組成聯合政府的談判過程可能長達數月。此次選舉中，中間偏左的「綠色左派／工黨聯盟」表現不佳，席次下滑，黨魁隨後宣布辭職下台。然而，同屬中間偏右的基督教民主黨（CDA），席次則幾乎翻了4倍，來到19席。

分析師警告，新政府面臨嚴峻挑戰，特別是選民最關切的住宅短缺與醫療成本問題。若無法有效解決，荷蘭政壇看似回歸中間路線的局面，恐將只是曇花一現。

